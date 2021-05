⚽️ Stunning volleys ⚽️ Free-kick magic ⚽️ Flying headers...



🤔 Best goal from EURO 1988 is ______



🇪🇸🇩🇪🇩🇰🇮🇪🇮🇹🇳🇱 & more...#EURO2020 pic.twitter.com/4lQr6QpZvl