El 4 de julio se llevará a cabo el torneo “No Man’s Land”, un evento de ESports que reunirá a los mejores talentos de Latinoamérica, organizado por Puerto Rico Gaming League y Team Red Rooster. Participarán más de 40 equipos y sobre 250 jugadores que competirán en el juego de Call of Duty Modern Warfare durante nueve semanas.

El torneo organizado por puertorriqueños, cuenta al momento con representantes de 10 países, entre ellos: Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Argentina, Chile y México.

“Se logró con un esfuerzo masivo de nuestros colaboradores alcanzar equipos de todo tipos y edades, tenemos jugadores entre los 15 y 46 años, adenás de dos equipos solo de chicas. Esto evidencia la inclusividad que solo ESports puede ofrecer a nivel competitivo”, sustovo Jerel Gómez, de Puerto Rico Gaming League, mediante una comunicación escrita.

Por otro lado, Ricardo “Mono” Román, gerente general de Team Red Rooster, añadió que este torneo será uno de tantos que están en agenda.

“Estamos organizando ante una nueva realidad del COVID-19 donde los eventos presenciales no son posibles. Esta es una nueva forma de entretenimiento COVID proof”, dijo Román.

Che Julio Aparicio, vision manager de Team Red Rooster, invitó a los jugadores y aficionadospara que se unan al “free to Play Game”. “Este free-to-play game viene a añadirle emoción y competitividad al torneo para que los fanáticos expresen sus conocimientos de cuáles son los jugadores más duros de Call of Duty. No es una apuesta pues eso aún no se puede, pero es un juego que te permite demostrar si eres un duro en ESports de verdad mientras participas para ganar premios super cool”, explicó.

El evento será transmitido simultáneamente en las redes sociales de Puerto Rico Gaming League, Team Red Rooster y también en la página de facebook de Puerto Rico ComicCon. Será en dos sesiones todos los sábados, una sesión diurna a las 3:00 p.m. y otras nocturna a las 7:00 p.m.

El evento será moderado por Autentii Esports y contará con Yafed “Tiburón” Marrero como anfitrión. En la narración de los partidos con Stormy de Puerto Rico y con Iphoenix Roses de Bolivia.