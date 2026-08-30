Las exajedrecita Rinelly M. Comas Colón se convirtió en la primera puertorriqueña en obtener el título de Árbitro Internacional (International Arbiter, IA) de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El título fue evaluado y aprobado por el Consejo de la FIDE durante su 2.ª Reunión de 2026, celebrada el pasado 23 de agosto, luego de completar los requisitos establecidos para alcanzar esta categoría internacional.

El logro representa la culminación de una trayectoria vinculada al ajedrez desde su adolescencia.

En 2010, a los 15 años, Comas Colón representó por primera vez a Puerto Rico en una Olimpiada Mundial de Ajedrez, celebrada en Khanty-Mansiysk, Rusia. Ese mismo año obtuvo el título de Woman FIDE Master (WFM).

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A lo largo de su carrera como jugadora, Comas Colón defendió la bandera puertorriqueña en seis Olimpiadas Mundiales de Ajedrez:

-2010 — Khanty-Mansiysk, Rusia

-2012 — Estambul, Turquía

-2014 — Tromsø, Noruega

-2016 — Bakú, Azerbaiyán

-2018 — Batumi, Georgia

-2022 — Chennai, India

Su trayectoria internacional también incluyó competencias juveniles. En 2012 formó parte de la delegación de Puerto Rico al Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez en Maribor, Eslovenia, donde compitió en la categoría Femenina Sub-18.

Tras años como jugadora competitiva y olímpica, Comas Colón decidió continuar aportando al deporte desde el arbitraje.