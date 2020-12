Tommy Ramos ha sabido sacarle provecho a las exposiciones que vinieron acompañadas por sus ejecutorias como gimnasta olímpico y, luego, participante en la exigente competencia Exatlón (2018), al punto que ha figurado en campañas publicitarias para empresas privadas y, a su vez, para entidades sin fines de lucro.

Esas facetas, según Ramos, allanaron el camino que le permitieron incursionar al mundo de los negocios a través de la empresa PR Inlimited.

“Haber sido deportista me ha abierto las puertas en un sinnúmero de ocasiones en distintos renglones tanto en darme la oportunidad de conocer personas y obtener contactos. Ahí es que nacen las oportunidades. Tengo acceso al público por la manera que me he expresado y que mi imagen ha estado pública”, sostuvo Ramos, quien hoy presentó una línea de fragancias para caballeros, que consiste en los perfumes “Intensus” y “Stamina”, además de los body sprays “Citius” y “Fortius”.

“El respaldo del público llama la atención de las compañías, las manufactureras y de los colegas del mundo del entretenimiento. Eso me ha dado las oportunidades para crecer en otros aspectos”, agregó.

Ramos reconoce que todavía es un principiante en esta nueva etapa, pero que está sediento de aprender para así alcanzar las metas que ha trazado.

“Me falta mucho por aprender para desarrollarme. La cuarentena y el COVID-19 no ha dado el espacio para reinventarnos y seguimos buscando las maneras de capitalizar las oportunidades que nos han dado”, afirmó.

Ramos completó su trayectoria como atleta con múltiples medallas doradas en Juegos Panamericanos, así como en Juegos Centroamericanos y del Caribe. En los Juegos Olímpicos Londres 2012, clasificó a la ronda final en la disciplina de anillos donde culminó sexto.