Karimar Sambolín Torres, exatleta sangermeña, falleció este lunes luego de una lucha contra la leucemia mieloide aguda (AML, por su siglas en inglés), confirmaron diversos portales del atletismo puertorriqueño.

Su deceso a sus 30 años fue confirmado, a su vez, por el Capítulo Oeste de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, que publicó un mensaje de condolencias en redes sociales, donde la despidieron como amiga y colega.

“Karimar será recordada por su dedicación, compromiso y pasión por la profesión, así como por la calidad humana que siempre la distinguió. Su partida deja un gran vacío entre quienes tuvimos el privilegio de conocerla y compartir junto a ella”, expresó la cuenta del capítulo.

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Los reportes indicaron, además, que Sambolín Torres fue atleta de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

De acuerdo a su ficha en la página de recaudación de fondos “GoFundMe” Sambolín Torres fue diagnosticada con la enfermedad el verano de 2024. Era madre primeriza y esposa de un militar del Ejército de los Estados Unidos.

Familiares y allegados mantienen disponible la iniciativa de apoyo económico que había sido creada para costear sus tratamientos médicos para ayudar ahora a sufragar los gastos funerarios.

De acuerdo a la Sociedad Americana Contra el Cáncer, la AML “comienza en la médula ósea, la parte blanda del interior de ciertos huesos, donde se forman nuevas células sanguíneas. Con mayor frecuencia, la leucemia mieloide aguda se traslada rápidamente de la médula ósea a la sangre. Algunas veces, puede propagarse a otras partes del cuerpo, incluidos los ganglios linfáticos, el hígado, el bazo, el sistema nervioso central (el cerebro y la médula espinal) y los testículos. A veces, las células de leucemia forman un tumor llamados arcoma mieloide”.