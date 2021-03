Familiares de los atletas boricuas clasificados a las Olimpiadas no podrán viajar a Tokio Ante la decisión del COI de no permitir espectadores del extranjero en las Olimpiadas, el Comité Olímpico local lamenta que familiares de deportistas y fanáticos no puedan asistir a la justa este verano

La presidenta de COPUR, Sara Rosario, y y parte de su equipo de trabajo de Puerto Rico en las gradas en uno de los eventos de Río 2016. ( ANDRE KANG ) Presentado por PUBLICIDAD Los familiares de los atletas puertorriqueños clasificados a los Juegos Olímpicos de este verano no podrán vitorear a sus seres queridos desde las gradas de las instalaciones de Tokio ante la esperada decisión por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores de la justa de no permitir espectadores del extranjero. La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, lamentó este sábado el anuncio del COI, a la misma vez que respetó la determinación que garantiza la celebración de las Olimpiadas en medio de la pandemia del COVID-19. “Siempre es importante para los atletas tener el apoyo presente de sus familiares y gente cercana. Es lamentable. Pero, lo importante en estos Juegos es salvarlos, que la competencia realmente se pueda celebrar, y proteger la seguridad de los atletas y todas las personas que son los protagonistas del espectáculo”, expresó Rosario a este medio. PUBLICIDAD “Era necesario que el gobierno de Japón tomara una decisión complicada y difícil, que se venía vislumbrado hace semanas. Realmente, si queremos salvar los Juegos y que realmente se den dentro de una burbuja de la forma más segura, era la decisión a tomar”, agregó. Las autoridades japonesas alegaron que el riesgo de recibir espectadores de otros países era demasiado grande en plena pandemia, una que ha dejado unos 8,800 muertos en este país, que ha podido contralar el virus mejor que otros países afectados. Además, desde que se pospuso la fecha original de 2020, un gran sector de la población en Japón no apoya la celebración de los Juegos en medio de la pandemia. Rosario indicó que muchos familiares de los atletas boricuas clasificados ya habían comenzado los trámites, desde el año pasado, para asistir a la importante cita para apoyar a sus allegados. Según Rosario, la familia de la tenismesista Adriana Díaz, por ejemplo, se encontraba en dicho proceso, así como César Trabanco, presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, quien siempre ha dicho presente a la justa. Dicho deporte no tiene representación puertorriqueña en esta edición de los Juegos. “Ya habían familiares con boletos y arreglos previos con anticipación. Se habían hecho para el 2020 antes del cambio de fecha. Llevaban tiempo preguntándome sobre la situación porque ya era momento de comprar el pasaje. Había que tener cautela. De Puerto Rico siempre hay mucho público que visita los Juegos Olímpicos, al igual que familiares y fanáticos que año tras año apoyan a las delegaciones olímpicas. En Tokio no va a poder ser posible”, comentó. PUBLICIDAD “El COVID nos ha llevado a tomar decisiones drásticas y buscaremos la forma de que los atletas tengan ese contacto con sus allegados de la mejor forma posible ante la situación difícil que está viviendo. Son unos Juegos totalmente distintos a los que estamos acostumbrados. El COVID nos va a mantener con muchas restricciones y todo el mundo tiene que hacer un sacrificio para que se den de la forma más segura”, recalcó. Hasta la fecha, un total de 23 atletas de Puerto Rico, 18 deportistas femeninas, están clasificados para los Juegos. La proyección del COPUR es de 40 a 45 atletas clasificados. Según el comité organizador de Tokio, se habían vendido un millón de boletos para los distintos eventos. Prometió reembolsos, pero estos deben determinarlo los llamados revendedores de entradas autorizados, que gestionan las compras fuera del país. Estos intermediarios aplican tasas de hasta el 20% sobre el importe del boleto, y no está claro si esa tarifa se devolverá.