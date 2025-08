Cientos de personas desafiaron la lluvia para presenciar un evento histórico en la mañana de este sábado, cuando el equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS corrió uno de sus bólidos utilizados en la temporada 2022 en el puente Dos Hermanos de Condado, San Juan.

El evento fue posible en colaboración con el cantante urbano Bad Bunny y la marca de ropa y zapatillas deportivas Adidas.

Desde las 4:00 a.m., aficionados de las populares carreras de circuito de alta velocidad llenaron ambas vías peatonales del puente, algunos trepados en los muros de cemento de la estructura encima de la Laguna del Condado, y otros agarrados de los postes de luz. También se asomaron residentes en los balcones de los edificios en Paseo Caribe y del Club Náutico de San Juan.

A la intersección del puente, área conocida como el “caracol”, llegaron Angélica Rosado y su hija Angelys Ferrer para darle un vistazo al monotipo Mercedes-AMG F1 W13 E Performance, que fue construido para el campeonato en 2022 de la principal competición de automovilismo internacional.

Ambas lucieron camisetas de Fórmula 1 mientras esperaban, detrás de una valla de metal con visión limitada, para ver el vehículo que recorrería el puente.

“Llegamos como a las 5:30 a.m. porque somos superfanáticas de Fórmula 1 y no hemos podido tener la oportunidad de viajar a verlo en Estados Unidos y otras partes del mundo. Esto es histórico para Puerto Rico y nos da exposición, así que estamos aquí viviendo esto”, declaró Rosado junto a Ferrer, quien derramó lágrimas de emoción.

Los presentes esperaron pacientemente hasta las 9:00 a.m., hora de inicio del recorrido de demostración (demo run), sin intimidarse por el fuerte aguacero que cayó una hora antes de la salida oficial, razón por la que se refugiaron bajo numerosos paraguas.

Ante la fuerte humedad, varias personas recibieron atención médica por desmayos.

Después que brigadas municipales de la ciudad capital secaran parte de la carretera, el piloto embajador del equipo Mercedes-AMG PETRONAS, el mexicano Esteban Gutiérrez, comenzó puntual la exhibición, con un trayecto de 700 metros.

Al arribar a la zona del “caracol”, donde se aglutinó la mayor parte del público, Gutiérrez hizo rugir el motor del monoplaza, utilizado en las carreras de 2022, provocando el delirio de los presentes.

El espacio permitió a Gutiérrez hacer burnouts, chillando las llantas para disparar el agua acumulada en la carretera, además de drifting para acomodar el bólido que ganó el Gran Premio de São Paulo, Brasil con el británico George Russell al volante. Gutiérrez arrancó a toda velocidad en la recta del puente hasta la playita de Condado, dejando un aroma a gasolina.

En el área VIP, el alcalde Miguel Romero se expresó complacido por la recepción al evento en medio del cuarto fin de semana de la residencia de conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“No me esperaba la gente, pero no me sorprende. Mucho fanático de FI. En mi casa, mi hija y yo somos fanáticos a través de las plataformas de streaming. Uno aprende de este tipo de disciplina, de deporte. Sabía que había mucho fanático que se iba a dar cita a este evento que no es de estar sentado, en bleachers”, declaró Romero. El Municipio de San Juan invirtió $1.3 millones en la actividad para aprovechar el impacto de la residencia del cantante urbano.

“Aquí comenzaron a llegar personas desde la madrugada. El tiempo nos ayudó a pesar de que llovió. La coordinación, han podido ver, que estuvimos preparados a pesar de ser primerizos en ello. Así que creo que habla bien de Puerto Rico y ojalá que esto sea una prueba que genere interés a la gente de Fórmula 1, Adidas, Mercedes-Benz u otro a que algún día tengamos algo de mayor envergadura. Encantados de haber colaborado y ser facilitadores, que más bien fue el rol nuestro”, añadió el alcalde de San Juan.

Gutiérrez completó unas seis vueltas en el tramo, ante cientos de celulares alzados para grabar el momento. Terminada la jornada bajo tronadas, el piloto azteca caminó la vía con una bandera puertorriqueña y agradeció a los presentes.

“Es un honor estar aquí haciendo historia. La vibra, la energía, los fanáticos (me lo he disfrutado). Gracias”, soltó Gutiérrez, de 33 años, ante la prensa en busca de una reacción del conductor.

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez camina el puente con la bandera puertorriqueña para saludar a los presentes. #Formula1 #MercedesBenz pic.twitter.com/vT1ZZN28xE — Jorge Figueroa Loza (@jorgefloza) August 2, 2025

El evento en Puerto Rico coincidió con la celebración del Gran Premio de Hungría este fin de semana, por lo que los pilotos principales del equipo, Russell y el italiano Andrea “Kimi” Antonelli, no estuvieron presentes.

El automóvil será exhibido este sábado y mañana, domingo, frente al Coliseo de Puerto Rico.

El equipo de Mercedes-Benz entró a la Fórmula 1 en 1970 y durante la temporada 2025 de la competencia ocupa el tercer puesto, con 210 puntos, tras 12 carreras disputadas.