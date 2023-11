El evento de aceleración automovilística “Fast or Nothing” regresará al Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla los días 2 y 3 de diciembre con los carros más rápidos y los mejores mecánicos de Puerto Rico y el Caribe.

En su undécima edición, “Fast or Nothing” ampliará su oferta de entretenimiento con la integración de un área dirigida a los aficionados de los deportes electrónicos (ESports) y las carreras de realidad simulada. Los “pilotos” virtuales, cuya convocatoria está abierta para la participación de unos ocho jugadores, estarían compitiendo en la propiedad de Gran Turismo.

“Este deporte sigue creciendo, diversificando y como los medios tradicionales siguen abriendo espacio al automovilismo, que tanta gloria nos ha traído. Me siento privilegiado y lleno de orgullo al pensar que he luchado para dejar mi granito de arena en esta disciplina y que siempre será parte de mi legado. Ahora, ‘lets have ‘Fast or Nothing’”, expresó mediante una comunicación escrita Osvaldo Friger, actor y productor del evento.

“Fast or Nothing” provee un espacio seguro para la práctica del deporte de la aceleración en Puerto Rico. ( Suministrada )

Además de ofrecer una pista para los carros más rápidos y motores más poderosos, “Fast or Nothing” provee un espacio seguro para la práctica del deporte de la aceleración en Puerto Rico.

El evento replicará el modelo de diversión para toda la familia de las ediciones anteriores con atracciones para niños, áreas de recreación para perros, exhibiciones de autos y variedad de vagones de comida, entre otros.

El sábado 2 de diciembre, la acción en la Aeropuerto Rafael Hernández comenzará a las 9:00 a.m., mientras que el domingo, iniciaría a las 10:00 a.m.

La apertura arrancará con el emotivo “parade lap”, donde cerca de 200 carros participantes dan una vuelta de reconocimiento y se forman a lo largo de la pista haciendo ruido con sus motores, en una demostración de lo que el público podrá presenciar durante el fin de semana.

Friger exhortó a los asistentes a llevar sillas de playa, paraguas, sombreros o gorras y protector solar.

El también padrino del evento “Super Héroes Póker Rally” de la Asociación de la Distrofia Muscular (MDA) de Puerto Rico, indicó que el público tendrá la oportunidad de hacer su donativo a esta organización benéfica durante el evento, y “vivir la experiencia Fast or Nothing”. Con su contribución, las personas podrán montarse en un vehículo de carreras, junto a un piloto experimentado y completar la media milla.