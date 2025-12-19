Statesville. Investigadores federales comenzarán este viernes a examinar los restos de un jet privado que se estrelló en Carolina del Norte, causando la muerte de las siete personas a bordo, incluyendo al expiloto de NASCAR Greg Biffle y su familia.

El Cessna C550 se incendió al impactar contra el suelo el jueves. La aeronave había despegado del Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte, pero se estrelló mientras intentaba regresar y aterrizar, según informó la Policía de Carreteras de Carolina del Norte.

Los registros de vuelo muestran que el avión estaba registrado a una empresa administrada por Biffle. La causa del accidente no se conocía de inmediato, ni tampoco la razón por la que la aeronave regresaba al aeropuerto bajo llovizna y cielo nublado.

Los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA) indican que Biffle estaba autorizado para pilotar helicópteros y aviones de uno y varios motores. No estaba claro si él era el piloto al momento del accidente.

Según la policía de carreteras y un comunicado familiar, Biffle estaba en el avión con su esposa, Cristina, y sus hijos Ryder, de 5 años, y Emma, de 14. Las otras personas a bordo fueron identificadas como Dennis Dutton, su hijo Jack y Craig Wadsworth.

“Cada uno de ellos significaba todo para nosotros, y su ausencia deja un vacío inconmensurable en nuestras vidas”, decía el comunicado conjunto de la familia.

Los primeros en responder atienden la escena de un accidente aéreo reportado en un aeropuerto regional en Statesville, Carolina del Norte, el jueves 18 de diciembre de 2025. ( The Associated Press )

Biffle, de 55 años, ganó más de 50 carreras en los tres circuitos de NASCAR, incluyendo 19 en la Cup Series. También obtuvo el campeonato de la Trucks Series en 2000 y el título de la Xfinity Series en 2002.

NASCAR describió a Biffle como “un miembro querido de la comunidad NASCAR, un competidor feroz y un amigo para muchos”.

“Su pasión por las carreras, su integridad y su compromiso con los fanáticos y compañeros de competencia dejaron un impacto duradero en el deporte”, añadió NASCAR.

El avión, con destino a Florida, despegó del aeropuerto de Statesville poco después de las 10 a.m., según datos de seguimiento de FlightAware.com.

Esta captura de video proporcionada por WSOC muestra a los equipos de bomberos respondiendo a un accidente aéreo reportado en un aeropuerto regional en Statesville, Carolina del Norte, que se incendió con gran intensidad, el jueves 18 de diciembre de 2025. ( The Associated Press )

Golfistas que jugaban cerca del aeropuerto se sorprendieron al presenciar el accidente, incluso cayendo al suelo en el Lakewood Golf Club mientras el avión pasaba por encima. El noveno hoyo quedó cubierto de escombros.

“Decíamos: ‘¡Dios mío! ¡Está demasiado bajo!’”, relató Joshua Green, de Mooresville. “Fue aterrador”.

Un equipo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) llegó a Carolina del Norte el jueves para investigar, mientras que la FAA también realiza su propia investigación.

El Cessna, construido en 1981, es un jet ejecutivo de tamaño mediano muy popular, con excelente reputación, según el experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti. Cuenta con dos motores y normalmente puede transportar de seis a ocho pasajeros y dos pilotos.

Los primeros respondedores atienden la escena de un accidente aéreo reportado en un aeropuerto regional en Statesville, Carolina del Norte, el jueves 18 de diciembre de 2025. ( The Associated Press )

En 2024, Biffle fue reconocido por sus esfuerzos humanitarios tras el paso del huracán Helene en Estados Unidos, utilizando incluso su helicóptero personal para entregar ayuda a zonas inundadas y remotas del oeste de Carolina del Norte.

“La última vez que hablé con Cristina, hace un par de semanas, me contactó para preguntar cómo podía ayudar con los esfuerzos de alivio en Jamaica. Así eran los Biffle”, dijo el representante estadounidense Richard Hudson, republicano de Carolina del Norte.

Wadsworth era amigo de Biffle y lo ayudaba con trabajos ocasionales, incluyendo la entrega de suministros tras el huracán Helene, según dijo su compañero de cuarto Benito Howell.

“No sabía decir que no”, dijo Howell sobre Wadsworth, quien había trabajado para varios equipos de NASCAR. “Amaba a todos y siempre trataba de ayudar a todos”.

El comunicado familiar también mencionó a Dutton y su hijo Jack, señalando que “eran profundamente queridos, y su pérdida se siente entre todos los que los conocieron”.

Con el 2025 casi terminado, la NTSB ha investigado 1,331 accidentes aéreos en Estados Unidos este año, desde aviones de dos asientos hasta aeronaves comerciales, en comparación con 1,482 en 2024.

Entre los desastres aéreos más importantes en el mundo durante 2025 se incluyen la colisión entre avión y helicóptero que dejó 67 muertos en Washington, el accidente de Air India que dejó 260 fallecidos en India, y un choque en el Lejano Oriente de Rusia que cobró 48 vidas. Además, un avión de carga de UPS se estrelló en Kentucky, causando la muerte de 14 personas, incluyendo 11 en tierra.