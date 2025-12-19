Statesville, Carolina del Norte. Un avión comercial se estrelló el jueves cuando intentaba regresar a un aeropuerto de Carolina del Norte poco después del despegue, matando a las siete personas a bordo, incluido el piloto retirado de NASCAR Greg Biffle y su familia, dijeron las autoridades.

El Cessna C550 se incendió de forma masiva al impactar contra el suelo. Había despegado del Aeropuerto Regional de Statesville, a unas 45 millas al norte de Charlotte, pero se estrelló al intentar regresar y aterrizar, según informó la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte.

Los registros de vuelo indican que el avión estaba registrado a nombre de una empresa dirigida por Biffle. Se desconoce de inmediato la causa del accidente, así como el motivo del regreso del avión al aeropuerto en medio de llovizna y cielo nublado.

Biffle viajaba en el avión con su esposa, Cristina, y sus hijos Ryder, de 5 años, y Emma, ​​de 14, según la patrulla de carreteras y un comunicado familiar. Otros pasajeros fueron identificados como Dennis Dutton, su hijo Jack y Craig Wadsworth.

“Cada uno de ellos significaba todo para nosotros y su ausencia deja un vacío inconmensurable en nuestras vidas”, dice la declaración conjunta de la familia.

Biffle, de 55 años, ganó más de 50 carreras en los tres circuitos de la NASCAR, incluyendo 19 en la Cup Series. También ganó el campeonato de la Trucks Series en 2000 y el título de la Xfinity Series en 2002.

NASCAR dijo que estaba devastada por la noticia.

“Greg fue más que un piloto campeón; fue un miembro muy querido de la comunidad de NASCAR, un competidor feroz y un amigo para muchos”, dijo NASCAR. “Su pasión por las carreras, su integridad y su compromiso con los aficionados y sus compañeros competidores dejaron una huella imborrable en el deporte”.

The NASCAR family is devastated at the loss of Greg Biffle, who was one of our 75 greatest drivers and became known for his relentless post-career humanitarian work.



We extend our deepest condolences. pic.twitter.com/Q7nh6ug1iW — NASCAR (@NASCAR) December 18, 2025

El avión, con destino a Florida, despegó del aeropuerto de Statesville poco después de las 10 a. m., según los datos de seguimiento publicados por FlightAware.com .

Los golfistas que jugaban junto al aeropuerto quedaron conmocionados al presenciar el desastre, e incluso se lanzaron al suelo en el Club de Golf Lakewood mientras el avión sobrevolaba. El noveno hoyo estaba cubierto de escombros.

“Pensamos: ‘¡Dios mío! ¡Eso está demasiado bajo!’”, dijo Joshua Green, de Mooresville. “Daba miedo”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación estaban investigando.

El avión Cessna, construido en 1981, es un popular avión comercial de tamaño mediano con una excelente reputación, según el experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti. Tiene dos motores y suele tener capacidad para entre seis y ocho pasajeros.

En 2024, Biffle fue honrado por sus esfuerzos humanitarios después de que el huracán Helene azotara los EE. UU., incluso utilizó su helicóptero personal para entregar ayuda a la remota zona occidental inundada de Carolina del Norte.

“La última vez que hablé con Cristina, hace apenas un par de semanas, me contactó para preguntarme cómo podía ayudar con las labores de socorro en Jamaica. Esos eran los Biffles”, dijo el representante estadounidense Richard Hudson, republicano por Carolina del Norte.

Wadsworth era amigo de Biffle y lo ayudaba con trabajos ocasionales, incluida la entrega de suministros a los lugares afectados por el huracán Helene, dijo su compañero de habitación Benito Howell.

“No sabía decir que no”, dijo Howell sobre Wadsworth, quien había trabajado para varios equipos de NASCAR. “Quería a todos. Siempre intentaba ayudar a todos”.

La declaración familiar conjunta también habló de Dutton y su hijo Jack, diciendo que ellos también eran “profundamente amados y su pérdida es sentida por todos los que los conocieron”.

Con 2025 a punto de terminar, la NTSB ha investigado este año 1.331 accidentes en Estados Unidos, desde aviones biplaza hasta aviones comerciales, en comparación con un total de 1.482 en 2024.

Entre los grandes desastres aéreos ocurridos en el mundo en 2025 se incluyen la colisión entre un avión y un helicóptero que causó 67 muertos en Washington, el accidente de Air India que causó 260 muertos en India y un accidente en el Lejano Oriente ruso que se cobró 48 vidas. Catorce personas, incluidas 11 en tierra, murieron en un accidente de un avión de carga de UPS en Kentucky.