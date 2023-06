San Salvador. La defensa del campeonato de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por Puerto Rico terminó este jueves con una derrota por final 5-4 frente México que dejó además al seleccionado sin la clasificación paraa los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Puerto Rico tiene marca de 1-4 y ya no puede llegar entre las primeras cuatro posiciones que pasan a las rondas de medallas.

Además, Puerto Rico ya no puede clasificar a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al no llegar entre las primeras cuatro posiciones, informó la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Puerto Rico hubiera defendido también el oro también en Santiago.

Puerto Rico cayó a bajo 2-0 en la parte alta de la primera entrada ante el abridor derecho Andrés Santiago. Luego de sencillo abridor, Fernando Villegas la desapareció por el izquierdo para darle una temprana ventaja a México. Santiago salió de la entrada sin más daños, aunque le dio un bolazo a cuarto bate.

Los boricuas empataron a 2-2 en la tercera entrada con cuadrangular de Edwin Gómez por el derecho y con Keren Irizarry en circulación, y estuvo a pulgadas de tomar la ventaja en la cuarta entrada.

Luego de que Yadiel Rivera diera doble contra verja del izquierdo, éste llegó a tercera por passball de México con Ossie Martínez en el plato y un out. Un lanzamiento salvaje después, Rivera trató de anotar y fue sacado en el plato para el segundo out. Martínez se ponchó para cerrar la entrada. Puerto Rico apeló el out en el plato, pero no ganó el recurso.

Puerto Rico sí tomó ventaja de 3-2 en la quinta por sencillo al central de Rubén Castro al central para la anotación desde tercera base de Jeremy Rivera, quien lse embazó por base y llegó a tercera con sencillo al central de Irizarry.

En uno de los mejores momentos del juego de hoy, Puerto Rico tuvo la carrera del empate en bases en la séptima entrada. ( Carlos Rivera Giusti )

El abridor Santiago controló a México luego del cuadrangular en la primera entrada y, al mismo tiempo, dejó que Puerto Rico empatara y tomara ventaja con su ofensiva.

Pero salió luego de un doble en la quinta sin out y le relevó el zurdo Christian Torres, quien heredó ese corredor y embazó a otro. También tuvo el beneficio de una buena jugada defensiva en ambos extremos del tercera base Martínez a primera Gomez.

El zurdo Torres se mantuvo en la loma luego de dos outs y corredores en las esquinas para lanzar al derecho Villegas, el del jonrón en la primera entrada, que fue su tercero del torneo.

Y Villegas se la desapareció también a Torres para darle la ventaja a México de 5-3.

Puerto Rico tuvo la carrera del empate en el plato en la séptima y final entrada. Irizarry impulsó la cuarta con sencillo al central. También tuvo la del empate en la segunda base mediante sencillo de Castro que llevó a segunda a Irizarry. Pero Gómez cerró el juego con largo elevado al derecho.