El tenis es percibido como un deporte dominado por jugadores de tez blanca. La historia apoya esa apreciación, al menos en la rama masculina.

En la femenina jugadoras como Serena y Venus Williams acumularon vasto tesoro de trofeos en torneos Grand Slam. Las hermanas se han combinado para ganar 30 campeonatos en sencillos entre el Abierto de Australia, Francia, Wimbledon y de Estados Unidos. También tienen 14 títulos en dobles y dos en mixtos.

Además, Sloan Stephens ganó un US Open (2017) y la juvenil Coco Gauf, de 18 años, ya tiene en su currículum una final en el Abierto de Francia (2022).

Sin embargo, en la rama masculina ha sido difícil replicar semejante nivel de gloria. Hasta la fecha, solamente dos jugadores negros se han coronado en los principales torneos del circuito de tenis profesional.

Arthur Ashe venció a Jimmy Connors en la final en Wimbledon de 1975. ( anonymous )

Arthur Ashe rompió el hielo. En 1968 venció a Tom Okker en cinco parciales en la final del US Open. Dos años después, superó a Dick Crealy para reclamar el trofeo en el Abierto de Australia y, luego en 1975, al campeón defensor Jimmy Connors en la final de Wimbledon.

No fue hasta 1983 cuando el francés Yannick Noah le hizo compañía a Ashe. En la final del Abierto de Francia, derrotó Mats Wilander en tres parciales.

MaliVai Washington es el último jugador negro que disputa la final en un Grand Slam. ( GILL ALLEN )

Desde entonces, solamente un tenista negro ha alcanzado la final de un Grand Slam. En 1996, MaliVai Washington cayó ante Richard Krajicek en el juego de campeonato en Wimbledon.

Sin embargo, la historia podría cambiar en la reciente edición del Abierto de Estados Unidos. Frances Tiafeo, de 24 años, está en las semifinales y enfrentará al español Carlos Alcaraz el viernes en la noche.

“Lo que Frances está haciendo ahora me está inspirando”, dijo Washington a The Associated Press.

“Y espero que inspire a los jugadores jóvenes, no solo negros, sino blancos, hispanos, asiáticos. Ciertamente, debido a su origen y al color de su piel, tendrá cierto efecto en los jóvenes jugadores negros y especialmente en los jóvenes negros”, agregó.

Gane o pierda ante Alcaraz, Tiafeo ya ha dejado una marca el tenis y es un paso en la dirección correcta.