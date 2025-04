Deyna Castellanos es una de las futbolistas más destacadas de Venezuela y una figura clave en el fútbol femenino internacional. Se dio a conocer mundialmente por su talento desde muy joven, al brillar en los mundiales juveniles de la FIFA y siendo finalista al premio The Best en 2017.

Pasó por el Atlético de Madrid y el Manchester City antes de unirse al Portland Thorns en la NWSL, la liga profesional de Estados Unidos. Ahora se vio forzada a tomar una difícil decisión: quedarse en EE.UU. y ausentarse de la convocatoria de la selección nacional de Venezuela durante la reciente fecha FIFA.

Deyna Castellanos y la renuncia a la selección de Venezuela

La deportista decidió no participar de los encuentros de la selección, ya que temía no poder reingresar al país norteamericano debido a las nuevas políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. En declaraciones a la prensa, Castellanos expresó la angustia que vive al considerar un posible viaje internacional.

“La incertidumbre de poder ir a casa, pero no saber si podré regresar, es aterradora. No solo me afecta a mí, sino a muchas jugadoras extranjeras de la liga”. La futbolista, de 25 años, manifestó tristeza por no poder vestir la camiseta de la Vinotinto, pero considera que quedarse en EE.UU. fue lo más responsable dadas sus obligaciones contractuales y profesionales.

Futbolistas afectadas por las leyes migratorias

Este escenario no es exclusivo de Deyna Castellanos. La Federación Venezolana de Fútbol informó que otras tres jugadoras que militan en la NWSL —Barbara Olivieri, Marianyela Jiménez y Gabriela Angulo— también quedaron fuera de los partidos amistosos contra Panamá por motivos migratorios.

La situación refleja una creciente tensión entre las exigencias del deporte internacional y las restricciones migratorias. Durante su segundo mandato, Trump retomó iniciativas que restringen el ingreso al país desde ciertas naciones, entre ellas Venezuela y Cuba. Aunque estas medidas aún están en revisión, generan gran incertidumbre entre los extranjeros con visas deportivas, como la P-1, que utilizan los atletas profesionales.

Este panorama no solo afecta a jugadoras sudamericanas. La selección femenina de Zambia también dejó fuera de su convocatoria a cuatro futbolistas que juegan en EE. UU. por razones similares. La Federación de Zambia explicó que la decisión fue tomada tras evaluar los riesgos que representan las recientes disposiciones migratorias de Estados Unidos.

La decisión de la NWSL

La NWSL expresó su preocupación en un comunicado oficial. La liga aseguró estar trabajando junto a FIFA, federaciones nacionales, clubes y el gobierno estadounidense para proteger los derechos de las jugadoras internacionales y garantizar que puedan competir sin obstáculos geopolíticos.

Además, este clima político generó inquietud en otros temas sensibles, como los derechos de los deportistas transgénero. Quinn, futbolista canadiense no binaria, reconoció que la atmósfera sociopolítica en EE. UU. influyó en su decisión de fichar por un equipo canadiense este año.