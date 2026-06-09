En la historia de la WWE, hay varias luchadoras de ascendencia puertorriqueña que han brillado en sus cuadriláteros, como A.J. Lee, Eve Torres, Zelina Vega y, más recientemente, Roxanne Pérez. Pero ninguna ha sido producto directo de la Isla.

Esa realidad podría estar más cerca de cambiar con el ascenso de “Queen of Chaos” Gema, una luchadora formada completamente en Puerto Rico a través de la escuela Espíritu Pro Wrestling Dojo en San Juan, que comienza a abrirse paso en escenarios internacionales, incluso fuera del ensogado.

Con apenas cinco años de trayectoria, tres de ellos como profesional, Gema ya suma campeonatos en empresas locales como el “Dojo” y la emergente Evolution Wrestling Alliance (EWA), a la vez que explora nuevas vitrinas, como su reciente debut y victoria en Power Slap, la controvertible liga de ‘bofetadas’ propiedad de TKO, conglomerado que también controla UFC y la propia WWE.

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“Yo amo los deportes de contacto y desde joven entrenaba taekwondo, pero lo que yo soy y lo que siempre quiero ser es luchadora profesional”, afirmó Gema a Primera Hora.

“Entrar a Power Slap nos ayuda a tocar las puertas de TKO para que nuestro nombre sea más grande y que, al final, resuene también en la lucha libre. Quiero que los ojos correctos me vean y poder tener un contrato para dedicarme 100% a la lucha libre”.

Un salto inesperado

Su entrada a Power Slap no fue producto de una planificación extensa, sino de una sorpresiva oportunidad durante WrestleMania Week, el pasado abril en Las Vegas, donde Gema participó de WrestleCon, una convención de luchadores en la que interactúan con fanáticos.

“La gente de Power Slap tenía una estación cerca de mi mesa y yo pasé por ahí varias veces. Les hablé de mi interés. Soy artista marcial y es algo que quería intentar”, recordó. “Una semana después, me contactaron y solo tuve dos semanas para prepararme para mi debut el pasado 16 de mayo”.

La luchadora “Queen of Chaos” Gema quiere llevar la lucha libre boricua femenina a la WWE. Suministrada por Cristina Fuentes. ( Suministrada )

Pero, a diferencia de otros competidores que pasan por campamentos de entrenamiento de varias semanas, Gema tuvo que adaptarse rápidamente para este reto.

“Me preparé yo misma como entrenadora que soy, con lo que entendía y con consejos de colegas, como el también luchador Mecha Wolfe (boricua activo en la empresa AAA de México que también compite en Power Slap). Esto de Power Slap no es solo fuerza, sino también técnica: rotación del ‘core’, uso de cadera, velocidad y precisión”.

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En su combate debut, Gema se impuso por decisión unánime a Patricia Blackburn luego de los tres golpes reglamentarios, destacándose especialmente en la “defensa” por su postura rígida.

“Cuando recibí la primera bofetada fue que dije: ‘yo puedo ganar esto’. La realidad es que una a veces absorbe más golpes en la lucha libre que los que coges en Power Slap (se ríe). Ya una está acostumbrada a bregar con dolor”, dijo Gema.

Esa resistencia y su postura incólume fueron factores que sorprendieron a los organizadores, lo que le valió un bono monetario adicional por “hold de la semana” (aguantar un golpe sin moverse).

“La gente de Power Slap estaban muy impresionados, especialmente porque no me moví. Se preguntaban cómo, siendo tan pequeña, pudiera aguantar esos golpes”, relató Gema, cuya oponente sí mostró signos visibles del impacto de los golpes intercambiados.

“Desde el primer golpe, vi cómo se le estaba hinchando la cara y la moví en dos de los tres ‘bofetones’ que le pegué”, sostuvo Gema, agregando que está a la espera de que se concrete su segundo duelo en los próximos meses.

Mentalidad de luchadora

Para Gema, su trasfondo en la lucha libre fue determinante en su desempeño en Power Slap, no solo físicamente, sino también mentalmente.

“Nosotros venimos ya con una personalidad bien determinada y eso al público le gusta. Sabemos cómo crear conexión con ellos”, explicó.

Esa combinación de carisma y resiliencia es, según ella, una ventaja competitiva en este tipo de escenarios. Pero a pesar del éxito inicial, Gema no pierde de vista su objetivo principal: consolidarse en la lucha libre profesional a nivel nacional e internacional.

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“Mi meta siempre ha sido representar y darle nombre a la lucha libre femenina boricua. Quiero volverme doble campeona: recuperar el campeonato femenino de Espíritu Pro Wrestling Dojo otra vez y seguir defendiendo el de EWA. Me gustaría ser una verdadera ‘campeona mundial’ y defender ambos cinturones internacionalmente. Cuando pregunten de dónde soy, decir orgullosamente que soy de Puerto Rico”, dijo Gema, quien tiene planes próximos de una gira internacional.

“Aparte de seguir activa en Puerto Rico, voy a ir a luchar en España y voy a luchar en Bélgica durante los próximos meses. Mi meta sería ir a Japón antes de cualquier contrato a largo plazo en Estados Unidos. Quiero tener una corrida de tres a seis meses en Japón, solidificar mi estilo y crear esa ‘marca’ que las empresas grandes buscan”, agregó la “Reina del Caos”, quien avanza decidida a su meta de no solo llegar a las ‘grandes ligas’ de la lucha libre, sino también abrirle puertas a más talento puertorriqueño.