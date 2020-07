Salinas. La levantadora de pesas de Sabana Grande, Gilyeliz Guzmán, será este mes no solamente la primera atleta del Comité Olímpico de Puerto Rico en competir continentalmente dentro de la pandemia, sino que también será la primera que lo haga en una modalidad online.

El 18 de julio, Guzmán competirá virtualmente desde el Albergue Olímpico en el I Online Panamerican Cup, que es un evento que organizado por la Federación Panamericana de Halterofilia y que es avalada por la federación internacional del deporte.

El evento online le tiene emocionada, pero extrañando al mismo tiempo las competencias presenciales.

“Me gusta porque es algo único y será la primera vez. Pero competir con 300 persona de frente no tiene igual”, dijo Guzmán.

El también atleta boricua Luis Lamenza competirá al otro de día de Guzmán en el mismo evento.

La competencia online no tiene sede, ni público ni roce físico entre los otros atletas de la competencia. Un evento online une únicamente a las atletas por las cámaras que transmiten sus alzadas en vivo al centro de los organizadores del evento.

Cada atleta hará la alzada en su centro de entrenamiento ante la presencia de su entrenador, tres jueces mínimo y la cámara que la transmitirá en directo vía Zoom al centro de comando, que recibe la información y dará los ganadores de medallas en base a las categorías de arranque, envión y total.

No habrá podio, ni medalla o la ovación del público; los medallistas recibirán solamente un certificado, el que no recibirán físicamente, sino de manera virtual.

Es la monótona nueva realidad de la competitividad en tiempos de coronavirus.

“Vamos a ver cómo me desempeño en la modalidad online. No sé cómo me voy a preparar para eso. Debe ser totalmente diferente a hacerlo presencialmente fuera del país, en donde tienes el apoyo de la gente, de los países que te conocen por llevar tanto tiempo compitiendo. Va a ser como un entrenamiento, en el que estás sola con tu entrenador. Pero con la diferencia de que en un entrenamiento puedes fallar”, dijo la atleta de 23 años que compite desde los 16 años y que es entrenada por Marcos Martínez.

Como la halterofilia, otros deportes individuales ya han hecho eventos virtuales durante la pandemia, como el atletismo, que, sin embargo, tiene el handicap de que cada pista es distinta y las condiciones climatológicas cambian entre países, lo que afecta la competencia. Halterofilia tiene a su favor que las competencias se hacen dentro del ambiente controlado de un gimnasio o un teatro.

El sábado pasado hicimos el ensayo. Estuvimos yo y mi entrenador. Fue un poco desesperante” -Gilgeliz Guzmán, atleta de alterofilia

Un ensayo de la competencia online de halterofilia fue realizado el sábado por la Federación Panamericana. Guzmán participó para familiarizarse con el evento y servir como prueba para los organizadores.

La atleta dijo que el ensayo estuvo complicado y le demostró que el día de la competencias real necesitará automotivarse para superar la ausencia de público que la aliente.

“El sábado pasado hicimos el ensayo. Estuvimos yo y mi entrenador. Fue un poco desesperante porque había que esperar a que las competidoras terminaran. A veces se iba la señal. Mi entrenador enfocaba el teléfono para que los jueces vieran que estaba calentando y luego subía al tablero. No sé si fue tanto tiempo que llevaba sin competir, pero me sentí muy ansiosa a la hora de la alzada”, describió.

La atleta sugirió que la competencia online real debe mantener el formato de una competencia presencial, que hace las alzadas en orden del peso de la categoría, que informa a las atletas en espera el peso que están levantando las competidoras.

“Uno no debe estar pendiente tanto a lo que hace las otras atletas, pero eso ayuda; soy bien competitiva”, afirmó Guzmán.