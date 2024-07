Gladymar Torres, la velocista cagüeña que se convirtió este año en dueña de la marca nacional y ahora también en clasificada olímpica, reconoció lo grande que ha sido el 2024 para ella.

El logro más reciente de su 2024 fue la clasificación olímpica a París 2024, lo que supo el jueves y elevó aún más el gran año que la velocista está teniendo sobre la pista, dijo la atleta en entrevista con este diario.

“Ha sido un año bien importante. Ha sido un año de ensueño para mí porque he trabajado para eso. Ha sido muy bonito e importante para este año y para lo que viene, porque el año que viene está el Mundial”, dijo la atleta.

Torres es una de 40 atletas que forman hasta este domingo la delegación de Puerto Rico a París 2024. También es una de ocho atletas de pista y campo de Puerto Rico que competirán en las Olimpiadas, y la primera corredora olímpica en 100 metros del país desde los Juegos Olímpicos Atlanta 1996.

Previo a la clasificación olímpica, el 2024 ya era sido histórico para Torres pues el 10 mayo estableció la marca nacional de 100 metros con un registro de 11.20 segundos que ejecutó en Brasil, en la Pista de Atletismo de la Universidad Federal de Mato Grosso. La atleta es entrenada por Luis López.

La olímpica y especialista en vallas, Jasmine Camacho Quinn, era previamente la poseedora de la marca nacional de 100 metros con 11.22 segundos. La había hecho en el 2020, el año previo a que ganara los Juegos Olímpicos de Tokio en 100 metros con vallas y con récord olímpico de 12.26 segundos.

La atleta dijo que espera conocer a Camacho Quinn en París 2024, en donde la vallista será la abanderada mujer de Puerto Rico.

“Nunca he tenido la oportunidad de hablar con Camacho Quinn”, dijo la atleta universitaria. “Los 100 metros no es su prueba, pero después de todos somos del mismo país. Espero conversar con ella en París”.

La World Athletics le hizo pasar trabajo a Torres para clasificar. La velocista parecía clasificada a París 2024 en base al ranking mundial, de acuerdo a la Federación de Atletismo de Puerto Rico. Pero la federación internacional no la reconoció así. La Federación local apeló y la World Athletics le dio una plaza olímpica a la atleta finalmente.

Torres dijo que durante el proceso estuvo con sentimientos encontrados. Una parte de su corazón le pedía paciencia. Otro le hacía sentir complacida al mismo tiempo en que le bloqueaba las frustraciones. En ese derroche de emociones estuvo durante la primera quincena de junio hasta que la noticia llegó el jueves pasado.

“Fueron las dos semanas más largas de mi vida”, resumió la atleta. “No perdía la esperanza, pero no me quería emocionar. Pero estaba contenta porque, si no se daba, había hecho el máximo”.

Bryan Torres es el ejemplo a seguir para su hermana y velovista olímpica. ( Ramón “Tonito” Zayas )

La velocista es la hermana menor del pelotero profesional, Bryan Torres, quien está activo con los Cardinals de San Luis a nivel Doble A y quien se ha destacado en Puerto Rico con los Gigantes de Carolina.

Torres, de 27 años, se ha robado 19 bases este año en 71 juegos. En el 2023, en Liga Independiente, se estafó 71 bases. En la Serie del Caribe 2024 logró cuatro estafadas y seis carreras anotadas en cinco juegos.

Gladymar reconoce el refrán que dice que “quien lo hereda no lo hurta”, además de reconoce a su hermano como su ejemplo.

“La velocidad la tengo en la sangre”, dijo.

Torres ha corrido cuatro veces dentro de 11.2 segundos en el 2024 y dijo que espera ir por más.

Ha corrido tres veces 11.21 segundos en el 2024. La primera vez fue en mayo y la vez más reciente la pasada semana en México. También tiene el 11.20 segundos de la marca nacional.

No volverá a correr hasta las preliminares de París 2024, que están en calendario para el 2 de agosto. Torres ha corrido mucho en el 2024. Ha hecho 17 pruebas de 100 metros a nivel de la LAI y nacional. Es la vigente campeona de Las Justas y del Campeonato Nacional.

En París 2024 espera elevar aún más su temporada cuando mire el reloj al cruzar la meta.

“Las marcas salen. He corrido cuatro veces 11.2 este año y espero romper la barrera de los 11.2 y hacer otra marca nacional”, dijo.