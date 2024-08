París, Francia. La velocista cagüeña Gladymar Torres cronometró 11.33 segundos este sábado en las semifinales de los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos de París en una carrera simultánea al décalo en que el boricua Ayden Owens Delerme busca una medalla.

Torres no avanzó a la final de ocho corredoras.

Luego de la prueba, Torres no estaba tan sonriente como el día anterior, cuando estableció aquí una marca nacional y avanzó a la etapa de hoy sábado. Pero tampoco estaba desilusionada.

“Estoy clara que para mí el viernes fue una sorpresa clasificar a las semifinales, así como el tiempo que hice. No estoy molesta, Estoy satisfecha por el trabajo que hice”, dijo la corredora.

Gladymar Torres venía de establecer el viernes una marca nacional de 11.12 segundos.

Torres hizo una marca nacional de 11.12 segundos el viernes, en la primera ronda de los 100 metros de los Juegos.

Esta vez, Torres corrió en la segunda de tres semifinales. En esa serie, la estrella jamaiquina Shelly Fraser-Pryce se retiró de la prueba. Torres dijo luego de la carrera que le sorprendió su ausencia en la cámara de espera y agregó que no informaron allí la razón para la ausencia de la jamaiquina.

La boricua partió con el grupo de corredoras y finalizó sexta en la serie ganada por Julien Alfred, de Santa Lucía, con 10.84 segundos. Segunda arribó la estrella estadounidense Sha’carri Richardson, quien cronometró 10.89 segundos.

“Salí bien, pero mi ejecutoria a mitad de la carrera no fue la mejor. Sentí que tuve algo de desesperación. Pero de eso se trata. Esa es la experiencia que me llevó en el alto nivel. No me quejo. Esta experiencia era importante para mi próxima carrera”, dijo la debutante olímpica.

Las ocho clasificadas a la final cronometraron 11.07 segundos o mejor. Hubo seis finalistas por debajo de 11 segundos.

Fue solamente la segunda mujer boricua que compite en los 100 metros planos de unos Juegos Olímpicos. La primera fue Mayra Mayberry en Barcelona 1992 y Atlanta 1996.