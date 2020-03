Mañana se cumplen 40 años de que el gobierno de los Estados Unidos del 1980, presidido por Jimmy Carter, ratificara su decisión de boicotear los Juegos Olímpicos Moscú 1980.

En el Puerto Rico de entonces, la ratificación de Carter dio paso a que la politiquería local dividiera el movimiento olímpico local, el cual bajo el liderato de su presidente Germán Rieckehoff Sampayo tomó la decisión de asistir a las Olimpiadas, recordó a Primera Hora el historiador deportivo, Carlos Uriarte González.

“Desde que Puerto Rico dijo en enero de ese año que iba, el gobierno de Carlos Romero Barceló le quitó toda la ayuda económica al deporte. Toda la derecha (tendencia política) le cayó arriba al deporte”, recordó Uriarte González.

PUBLICIDAD

La misión politiquera que Uriarte González menciona fracasó a la larga, aunque se llevó consigo víctimas. Puerto Rico sí asistió a los Juegos Olímpicos aunque con una delegación reducida o más bien simbólica.

La ratificación de Carter llevó a que el Comité Olímpico local (Copur) votara internamente para decidir si respaldar el boicot o respaldar la decisión de ir de Rieckehoff Sampayo. El 9 de abril de aquel año, recordó Uriarte González en su libro De Londres a Londres, el pleno del Copur votó 21-3 a favor de asistir a los Juegos.

Tres días después, el Comité Olímpico de Estados Unidos votó unánimemente a favor del boicot de su gobierno, pese a que atletas expresaron su desacuerdo argumentando que perderían su sueño olímpico y el sacrificio que hicieron para cualificar a Moscú.

Tras la decisión del Comité Olímpico de Estados Unidos, en la Isla se realizó una segunda votación porque hubo federaciones con duda sobre su participación en Moscú, lee el libro de Uriarte González.

La segunda votación cerró la brecha a favor de las federaciones en pro del boicot. Esta vez, el voto a favor de asistir triunfó solo por 15-13, especificó Uriarte González.

La brecha cerrada cobró víctimas. Con decenas de atletas de múltiples deportes clasificados para los Juegos Olímpicos, solo tres atletas de un deporte (boxeo) fueron los que compitieron en Moscú, incluyendo al abanderado Alberto Mercado.

Una de las víctimas fue el Equipo Nacional masculino de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. No solamente sus 12 jugadores y cuerpo técnico dejaron de asistir, sino que ese quinteto era un contendor a subir al podio como medallista de plata un año antes de los Juegos Panamericanos San Juan 1979.

PUBLICIDAD

“Ese equipo tenía chance”, calculó Uriarte González recordando el Equipo que tenía la gloriosa generación del baloncesto niuyorrican.

Algunos miembros del Equipo Nacional han hecho un silencio histórico en torno a qué fuerza externa, si hubo, los movió a ausentarse de Moscú 80. Otros han dicho que no se sintieron presionados.

Puerto Rico regresó de Moscú sin medallas, pero con la continuidad de participación en Juegos de Verano que continúan hasta el día de hoy.

Otra víctima fue el nadador ponceño Jesús ‘Chayanne’ Vassallo, quien competía por Estados Unidos.

Vassallo no ha hecho silencio en cuanto al boicot.

Más que el baloncesto de Puerto Rico, Vassallo era un fuerte contendor a subir el podio en las pruebas de estilo de espalda y combinados.

Vassallo dijo a Primera Hora en el 2013 que con el tiempo se dio cuenta que la decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos fue equivocada.

“Pero 20, 30 años después, se ve claramente que no se puede mezclar la política con el deporte. Quizás, lo que teníamos que hacer era ir allá y juntarnos en el deporte. Yo estoy convencido de que no valió la pena, que no se logró nada y que fue una decisión equivocada y no debe pasar de nuevo”, dijo entonces.