Ian Soler no es quién para claudicar a sus sueños a pesar de sus limitaciones físicas.

A las 12 días de haber nacido, Ian sufrió un infarto que le causó perlesía cerebral, una debilidad con el uso de los músculos que require el uso de aparatos médicos para asistir en los movimientos y, cuando tenía 12 años, tuvo que ser operado del corazón.

“Ian no mueve el lado izquierdo de su cuerpo porque no recibe la señal desde el cerebro. Es algo neurológico, no físico. Sin embargo, Ian está libre de artefactos médicos, es completamente functional”, relató su padre, Randy Soler.

La corta travesía de Ian ha estado repleta de obstáculos, pero no han sido razones para renunciar a sus aspiraciones. El joven tuvo sus inicios en ‘snowboarding’ cuando residía en Colorado. También practicó el ‘skateboarding’ y, eventualmente, hizo la transición a las tablas de surf donde ahora se destaca llevando la bandera de Puerto Rico a las distintos eventos de calibre mundial donde compite.

Ian Soler alcanzó la etapa de los cuartos de final. ( ISSA )

“La pasada semana, representó a la isla en el Campeonato Mundial de Surfing Adaptado. Llegó a los cuartos de final y demostró que es capaz de lograr ciertas maniobras nuevas. Es la primera persona en el mundo haciendo surfing de pie con la condición (perlesía cerebral). Los otros que hacen surfing adaptados son féminas y van acostadas”, explicó Soler padre.

“Además, hizo el circuito profesional de surfing en Hawái y terminó tercero. Ian lleva toda su vida siendo atleta. Hace dos años empezó con el prone y completó la travesía desde Culebra hasta Fajardo”, recordó.

¿Lo próximo? Seguir completando retos y, además, clasificar a unos Juegos Paralímpicos.

“El año pasado remó en un prone desde Culebra a Fajardo. Ahora lo hará solo desde Culebrita hasta Fajardo, una distancia un poco más larga para establecer un récord mundial para alguien con su condición”, adelantó Soler.

La fecha tentativa es mayo de 2024.

“Tiene un significado porque como ya he hecho eventos de aguas abiertas en natación y como organizador, sabemos que las condiciones marítimas son mejores en mayo. Las corrientes nos favorecen”, concluyó.