Las autoridades italianas investigan el asesinato del reconocido periodista deportivo Luigi “Luca” Esposito, cuyos restos fueron encontrados calcinados durante el pasado fin de semana en la ciudad de Eboli, al sur de Italia.

Esposito, de 53 años, fue identificado como la persona cuyos restos aparecieron el domingo 19 de julio, según informaron organizaciones defensoras de la prensa como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Federación Europea de Periodistas (EFJ), además de medios locales.

La Fiscalía de Salerno está a cargo de la investigación, mientras los agentes intentan reconstruir las últimas horas de vida del comunicador.

De acuerdo con reportes de medios italianos, una evaluación médica inicial reveló que el cuerpo presentaba señales de una fuerte agresión en el rostro, las costillas y la pelvis. Además, cerca del lugar fueron encontrados casquillos de bala.

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Sin embargo, según una actualización publicada por el diario italiano La Repubblica, los investigadores descartaron que la golpiza o los disparos fueran la causa de muerte y ahora analizan la posibilidad de que Esposito haya sido asfixiado o estrangulado.

Los investigadores también encontraron elementos que apuntan a que el periodista pudo haber acudido voluntariamente al lugar donde fue hallado. Esposito tenía las llaves de su vehículo en un bolsillo y el automóvil estaba cerrado, lo que llevó a las autoridades a considerar que pudo haberse reunido con alguien.

Cámaras de seguridad de la Policía Municipal de Eboli captaron al periodista llegando cerca de la zona donde posteriormente ocurrió el incendio acompañado por otra persona. Ambos permanecieron allí durante un periodo de tiempo, según informó La Città di Salerno, medio para el que Esposito colaboraba como reportero.

Esposito era ampliamente conocido en el ámbito deportivo italiano. Fue editor en jefe de TuttoSalernitana.com, un portal especializado en noticias del equipo local de fútbol, además de desempeñarse como comentarista deportivo en televisión y otros medios.

Organizaciones periodísticas nacionales e internacionales condenaron el crimen y exigieron una investigación profunda para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar quiénes fueron los responsables.