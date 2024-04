Mayagüez. Cuando todo apuntaba a que este era el año que iban a destronar a Héctor Pagán en los 5,000 metros de las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), el fondista barranquiteño lo volvió a hacer.

Pagán, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), entró a la última vuelta de la prueba, que ha conquistado en los últimos dos años, en la cuarta posición. Pero fue en ese momento que el corredor, de 22 años, apretó para venir de atrás y ganar los 5,000 metros por tercer año consecutivo. Su actuación no fue una sorpresa, pues entró al evento como el favorito y fue precisamente de esta manera que se alzó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Lo único que en esta ocasión no había un mexicano a sus espaldas, sino su compañero de la UIPR, Samuel Morales.

“Corrimos táctico para ganar la prueba. La meta era ganar la primera y segunda posición para la Inter. Nos salió sumamente bien y como lo practicamos. Estoy sumamente contento de que pudimos hacer una buena carrera sin mucha fatiga para estar listo para mañana”, expresó Pagán a Primera Hora tras su triunfo en el Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre, de Mayagüez.

Pagán completó la prueba con tiempo de 15:22.43, lejos de la marca de la LAI (14:10.40) que fue establecida por Carlos Quiñones en 1984. Quizás la joven promesa del atletismo boricua guardó sus energías para el sábado, donde disputará su última prueba de esta edición del Festival Deportivo: los 1,500 metros.

Dicho evento subirá a escena a las 8:05 p.m. y, de salir airoso, Pagán volvería a quedar campeón de los 1,500, 5,000 y 10,000 metros por tercer año en línea. El barranquiteño conquistó el jueves los 10,000 metros con cronómetro de 30:51.64. Y para el estelar corredor, repetir esta hazaña sería la mejor forma de cerrar una retante tercera temporada compitiendo en la LAI.

“Quiero demostrar que no existen límites. Cualquier cosa se puede y más de donde yo vengo, que vengo de abajo y poco a poco he conseguido mis logros”, comentó.

“Me siento preparado. Han sido tres años bien retante, enfrentando nuevos retos. Pero estoy sumamente contento por volver a representar a la universidad y poder hacer el trabajo que ellos esperan de mí”, abundó.

De conquistar los tres eventos, Pagán volvería a ser el favorito a ser seleccionado como el Atleta Más Destacado de las Justas de la LAI, galardón que también ha recibido en las últimas dos ediciones.

Sin embargo, el tiempo del barranquiteño dominando la LAI ya está en su brecha final. Pagán tiene un diploma de bachillerato en Administración de Empresas de la Interamericana y actualmente es estudiante de maestría en Finanzas, por lo que el próximo año será su último.

Y aunque ya ha competido en eventos internacionales, admitió que nada se compara a correr bajo las luces del Estadio Centroamericano en unas Justas.

“La LAI es, sin duda, la competencia que más me llena a mí. Es la que más me saca mi yo niño porque de niño siempre vine aquí a ver a los grandes atletas competir. Estar aquí y que otros niños me puedan ver es lo que quiero. Al igual que yo me motive con algunos atletas de la LAI, que ellos se motiven conmigo”, sentenció.