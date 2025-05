Mayagüez. Héctor Pagán, uno de los estudiantes-atletas más condecorados de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), se despidió el sábado de las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

El semifondista barranquiteño formó parte de un dramático copo de los Tigres en los 1,500 metros masculinos, en lo que fue su última participación en el Festival Deportivo.

Pagán finalizó en la segunda posición con un tiempo de 3:54.03 minutos. Solo fue superado por Uriel Muñoz, quien registró 3:53.11 minutos.

Y aunque no fue un evento de relevo, la escena pareció un simbólico pase de batón previo al 4x400 metros, pues mientras triunfaba una de las nuevas apuestas del entrenador en jefe de la UIPR, Ramón Nieves, Pagán pisaba por última vez la pista como corredor de la LAI.

“Para mí, es un honor completamente. No sabía si iba a tener energías para salir a correr en la noche de hoy y, sin importar nada, me tiré… Me tiré y que pasara lo que tuviera que pasar. Hice lo mejor que pude. Me llevé la plata y entiendo que, por cuarto año consecutivo, fui el ‘MVP’”, expresó el corredor de 23 años a Primera Hora tras concluir el evento.

Uriel Muñoz abraza a Héctor Pagán después de la prueba de los 1,500 metros en las Justas de la LAI. ( Jorge A Ramirez Portela )

Efectivamente, Pagán fue nombrado Atleta Más Valioso de las Justas de la LAI por cuarto año corrido al cierre de esta edición. No era para menos. El barranquiteño estableció el jueves una nueva marca en los 10,000 metros al detener el cronómetro en los 29:27.72 minutos para romper el récord de otro tigre, Héctor “Papo” Díaz, de 29:43.70, fijado en 1982. Al día siguiente, ganó los 5,000 metros con un tiempo de 14:26.88 minutos.

A pesar de todo, un rendimiento como este era de esperarse de quien había sido reconocido como Atleta Más Valioso en las tres Justas anteriores, donde dominó los 1,500, 5,000 y 10,000 metros a lo largo de ese periodo.

“Lo primero que pensé cuando crucé la meta fue: ‘Terminé’. Eso fue todo. Ya terminé mi carrera en la LAI. Estoy supercomplacido por cómo lo hice. De verdad que, para mí, fue un honor llevar el uniforme de la Inter en estos últimos cuatro años”, contó. “Me llevo demasiado. Me llevo mi carrera profesional, me llevo mis estudios, me llevo mucho aprendizaje, muchas caídas y muchos triunfos. La LAI me hizo crecer como persona y eso es lo más que uno se lleva”, agregó el estudiante de maestría en Finanzas.

Pagán, quien fue medallista de oro en los 5,000 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, compartió que el próximo paso en su carrera será fijar una buena marca para clasificar a la siguiente edición de esta competencia regional, cuya sede será Santo Domingo, República Dominicana.

Héctor Pagán, de la Inter, realizó tiempo de 29:27.72 minutos para establecer un nuevo récord en los 10,000 metros. ( Suministrada / LAI )

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la clasificación para la carrera de los 5,000 metros se basa en el ranking de World Athletics, que refleja el desempeño de los atletas de esta disciplina. El mejor registro de Pagán en los 5,000 metros esta temporada ha sido de 14:26.22.