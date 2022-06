El especialista de las carreras de largas distancias, Héctor Pagán Ortiz, fue anunciado hoy, miércoles, como el abanderado de los Primeros Juegos del Caribe Guadalupe 2022. El barranquiteño liderará la delegación que, finalmente, quedó integrada por 36 puertorriqueños y competirán del 29 de junio al 3 de julio.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez, hizo el anuncio del portaestandarte de la monoestrellada durante la presentación y el abanderamiento de la Delegación llevado a cabo en el Salón de los Presidentes de la Casa Olímpica en el Viejo San Juan.

“A pesar de que esta es una delegación joven con muy poca participación, aquí hay atletas que han tenido grandes triunfos y grandes medallas. Anoche el Comité Ejecutivo se reunió para nombrar un abanderado o abanderada de la Delegación”, dijo Rosario Vélez.

PUBLICIDAD

“Es con un inmenso honor que hoy (miércoles) les anuncio que el abanderado de esta Delegación para los I Juegos del Caribe será nuestro medallista de oro de los I Juegos Panamericanos Junior de Cali, Héctor Pagán”, anunció la Presidenta del COPUR.

Pagán Ortiz es oriundo de Barranquitas. El atleta de 20 años competirá en los 1,500 metros, teniendo como marca personal 3:47.30. También se destaca en las carreras de 800, 3,000 metros con obstáculo, 5,000 y 10,000 metros. Entre sus mejores resultados está la medalla de oro y clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 durante los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 en los 10,000 metros. Compitió en las Justas de Atletismo edición 2022 por la Universidad Interamericana ganando tres medallas de oro (10 mil, 5 mil y 1,500 metros).

“Ayer por la noche recibí la llamada de la presidenta y de Betsmara Cruz. Me asusté un poco. Cuando me dijeron que había sido escogido abanderado, me quedé sin palabras. ¡Es algo grande!”, expresó el abanderado de los I Juegos del Caribe al público.

Héctor Pagán ha sido nombrado abanderado de Puerto Rico a los primeros Juegos del Caribe ( Suministrada )

“No es solo representar a Puerto Rico. Sino también ser abanderado. Darme esta oportunidad. Estoy bien agradecido. No tengo palabras. Vamos con todo. Estamos muy ansiosos de llegar a Guadalupe y dar lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo que siempre hacemos? Representar a la isla con orgullo. Como abanderado, cualquier cosa estoy ahí para ustedes (atletas) y ustedes estén para mí”, dijo Pagán Ortiz muy emocionado a la Delegación.

La Delegación de Puerto Rico competirá en atletismo (Pagán Ortiz,1,500; Carlos Vilches, 1,500 metros; Jorge L. Contreras, bala; Paola Fernández, salto largo; y, Shaneylix Dávila, 100 metros vallas); baloncesto 3x3 (India Lee Pagán, Sariana Rodríguez, Sheslanie Laureano, Zaida González, Eduardo Peralta, Gianfranco Gafrals, José Luis Ginés, Jorge Luis Torres); ciclismo especialidad contra el reloj y ruta (Christopher Morales, Derex Yandel Segarra y Jonathan Marrero); judo (Derik Rodríguez, -90 kg; Ettelimay Ramos, +70 kg; Juan Roberto Cintrón, -73 kg; Stephanie Meléndez, -70 kg; y, Saicha Serrano, -57 kg). También en natación (Alanis Santiago, Alexandria Cotter, Emma Guglielmello, Marissa Lugo, Calelo Romero, Evan Morales, Josean Massucco, Siul Ayala, Víctor Rosado y Xavier Ruiz).

PUBLICIDAD

Por primera vez, Puerto Rico fue invitado a participar en los eSports: Alejandro Carrasquillo (con el pseudo Devil Dragunov, evento Tekken 7), Christian Latorre (con el pseudo Latorre, evento Efootball 1v1), Christian Matos (con el psuedo Headshot, eventos Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8, Demon Slayer), Edwin González (con el pseudo Ajax Fidelity, eventos Tekken 7, Street Fighter V Champion edition) y Ricardo Román (con el pseudo Mono, evento Street Fighter V Champion edition).

“¡Bienvenidos! Estoy muy contenta con esta primera participación de ustedes. Sepan que el Movimiento Olímpico está muy pendiente de lo que está pasando en los eSports. Todavía no conocemos bien el mundo de los eSports, pero para eso están aquí… para que nos eduquen, para que nos enseñen y para tratar que este deporte lo puedan seguir inculcando en diferentes eventos del ciclo olímpico. Ustedes, al igual que los demás, son parte del futuro que viene subiendo a nivel mundial. Gracias por aceptar la invitación y estar presente “, explicó Rosario Vélez.

Estos juegos han sido organizados por la Asociación Caribeña de Comités Olímpicos Nacionales (CANOC, por sus siglas en inglés). Tendrá la participación de 30 países en ocho deportes: atletismo, baloncesto 3x3, futsal, judo, natación, netbol y eSports con 800 atletas y 200 oficiales.

La Delegación fue abanderada por el secretario de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Omar Marrero, en representación del gobernador Pedro Pierluisi, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ray Quiñonez, la jefa de misión Cruz Lebrón y la Presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico. La juramentación de los atletas recayó en la judoca Stephanie Meléndez.

PUBLICIDAD

Lanzamiento de la campaña Puerto Rico, somos un país de alto rendimiento

La presidenta del COPUR, Rosario Vélez, presentó al público la nueva campaña de país Puerto Rico, somos un país de alto rendimiento.

“A veces nosotros dudamos del potencial que tenemos. Este mensaje es para cada uno de manera individual, porque a mi también me pasa. Dudamos que realmente podamos alcanzar nuestros sueños, dudamos que la meta la podamos alcanzar. Constantemente estamos en esa duda. A veces nos olvidamos, que esta isla 100x35 … produce y seguirá produciendo personas, grandes ciudadanos para el país, no solamente ustedes (atletas) en el deporte, en las ciencias, en la tecnología… esto depende de cada uno de nosotros”, dijo la Presidenta del COPUR durante la presentación del video.

“Hoy presentamos la campaña Puerto Rico, somos un país de alto rendimiento, porque realmente somos un país de alto rendimiento. Yo quiero que desde hoy empecemos a mirar el alto rendimiento, no solamente por nuestros atletas, sino de manera individual. ¿Qué yo puedo hacer para llevarme a mi a ser de alto rendimiento?”, añadió Rosario Vélez.

La campaña es protagonizada por atletas de alto rendimiento del COPUR. El primer video lo protagoniza la utuadeña tenimesista y doble olímpica, Adriana Díaz.

Por otro lado, este jueves el COPUR celebrará el Día Olímpico bajo el lema internacional Move for peace (Cuando nos movemos juntos, permanecemos juntos) en el municipio de Cayey y A un año de San Salvador 2023. (#)