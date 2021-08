Carlos Siaca Ayala quiere seguir los pasos de su padre, pero en una disciplina deportiva distinta.

El adolescente es hijo del excampeón mundial de boxeo Manuel Alejandro “Manny” Siaca e integrante de la Selección Nacional Masculina que compite en el torneo de fútbol CFU Boys U14 Challenge Series que se lleva a cabo en la República Dominicana.

Siaca padre formó parte del equipo nacional de boxeo y competió en el Torneo Preolímpico para Atlanta 1996, efectuado en Puerto Rico.

“Estuve pensando en eso y hace unos días lo hablé con mi papá del orgullo que siento de poder seguir sus pasos al representar a Puerto Rico como él lo hizo”, expresó el estudiante en el Colegio La Salle en Bayamón.

“No puedo explicar la emoción de poder representar a mi país. Mi papá fue una motivación bien grande para hacer lo que estoy haciendo ahora de salir y representar a Puerto Rico”, dijo Siaca.

El joven practicó otros deportes, al igual que su padre, quien se destacó en el voleibol antes de decidirse por el boxeo rentado y convertirse en campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 2004 cuando derrotó al australiano Anthony Mundine.

“Me siento orgulloso y honrado de que sea mi padre. Estoy bien agradecido que de que él me haya podido ayudar a llegar a dónde estoy ahora mismo”, agradeció el mediocampista. “Mi papá me ha ayudado en todo desde sus consejos, la parte económica y la parte física. Él es como otro entrenador para mí y siempre lo será. Siempre busca que llegue hasta el próximo nivel”, agregó.

Carlos Siaca Ayala no descarta seguir los pasos de su padre Manny Siaca en el boxeo.

El boxeo corre por la sangre y el joven atleta confesó que siempre ha querido probarse en el deporte.

“Se lo he pedido muchas veces. Le he pedido que me deje entrenar, pero no quiere que siga sus pasos en el boxeo. A él le gusta que juegue fútbol y está bien orgulloso de mí, pero quien sabe lo que pueda pasar en el futuro. El boxeo siempre será una opción para mí porque me gustaría probarme”, aseguró Siaca.

La Selección Nacional Masculina regresa a cancha mañana, sábado, a la 1:30 p.m. frente a Saint Kitts en busca del pase a la final.