San Salvador. El santaisabelino Howard Roche Cintrón le dio a Puerto Rico su primera medalla en halterofilia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 al conquistar bronce en el evento de arranque en la división de 50 kilogramos.

Este sábado inicia la jornada de halterofilia y Puerto Rico tiene en agenda a Omayraliz Ortiz, Issi Agrait y a Luis Gonzlez para el resto del día.

La medalla iguala la cosecha que la delegación boricua logró en la edición 2018 de los los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla donde Keyshla Rodríguez fue la única medallista de la disciplina para Puerto Rico con un bronce en envión en los 90 kilogramos.

Howard Roche terminó tercero en el evento de arranque en la división de 50 kilogramos. ( Carlos Giusti/Staff )

Roche Cintrón ganó el bronce con 105 kg. El oro lo ganó el colombiano Miguel Suárez con 106 kg y la plata fue para el cubano Ranbert Machado con 105 kg. Aunque con el mismo peso, Machado gana el bronce sobre Roche Cintrón porque hizo la alzada antes en comparación con el boricua.

Roche Cintrón eligió 105 kg para el peso del tercer intento. El cubano Machado había elevado la vara antes, lo que se convirtió en el peso a vencer.

“Pensé en mi familia, en mis hijas. En eso estaba pensando. Estoy haciendo un sacrificio grande, que es por ellas. Y eso me dio un poco de sentimiento. Fue un sentimiento por ellas. Llevo mucho tiempo fuera. Fue un sentimiento que me atacó. Me atacó porque el sacrificio ha sido grande”, explicó el atleta residente en Florida, Estados Unidos.

El puertorriqueño controló los 105 kg y se arrodilló en el piso luego de la ejecutoria que, eventualmente, le mereció el bronce cuando el colombiano Suárez elevó aún más la vara a 106 kg y ganó el evento.

Roche Cintrón comenzó el evento de arranque levantando 100 kg. En su segundo intento ascendió a 103 kg, lo que controló para colocarse en la cuarta posición luego de terminada esa etapa por los ocho competidores.

En el evento de envión, Roche Cintrón controló 123 kg, pero falló los intentos en 127 y 130 kg para quedar fuera de las medallas en ese evento.