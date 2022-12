Hugo Savinovich anunció por medio del portal Lucha Libre Online que el evento de lucha libre profesional “DemonManía: La Batalla Final” ha quedado cancelado debido a que no recibió el requerido permiso médico.

Savinovich tenía pautado luchar contra El Profe en esa jornada.

“He perdido un poco más de 100 libras y todo estaba bien conmigo, pero todo se conspiró para una tormenta perfecta. Mi doctor dijo que no podía autorizar que pudiera luchar en DemonManía. Me ha dado duro todo esto”, expresó Savinovich.

“Me veo en la obligación de cancelar DemonManía. Mi lucha contra El Profe era una de las atracciones principales y no quería que, por un capricho, fallarles”, agregó.

PUBLICIDAD

La función estuvo originalmente programada para el 5 de noviembre en el Coliseo Marcelo Trujillo en Humacao. Sin embargo, fue pospuesta dado los efectos del huracán Fiona que pasó por la Isla el pasado septiembre. La nueva fecha y sede era el 21 de enero de 2023 en el Coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo.

Savinovich no precisó en el video que publicó en la plataforma YouTube si el evento será reprogramado.

“No puedo dar otra fecha porque se trata de mi salud. Era mi deseo poder presentar esta lucha, pero es algo médico que no puedo pasar por alto. En Puerto Rico se necesita tener una licencia de luchador y no me darán una licencia a menos que entregue los documentos con la aprobación del examen físico y de otra índole que también se presentan. Estoy súper triste por esto”, indicó.

Savinovich tampoco especificó las razones para no recibir la aprobación del médico para luchar.

“Esa lucha con El Profe la quería, pero no se dio y, como hombre, pido disculpas públicamente. Al público hay que respetarlo y esto cuesta muchísimo, pero solamente la verdad te hará bien”, concluyó.