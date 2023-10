Santiago, Chile. La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, dijo se siente “identificada” con la posición del líder del olimpismo, el alemán Thomas Bach, en torno a que debe haber límites en los términos presidenciales, al tiempo en que no se opuso a que den paso a un cambio en la constitución que extendería su presidencia.

“La expresión de Thomas Bach la puedo entender. Es totalmente entendible. Me siento muy identificada con su opinión. Él dice que respeta la Carta Olímpica (constitución). Yo también soy muy respetuosa de la constitución porque por ésta se debe regir el movimiento olímpico”, dijo.

“Él también tiene la misma situación que yo en un momento dado, en la que tuve que dar paso a una enmienda que traen sus asociados. Sus miembros COI traen una moción. Ésta se evalúa, que no sea conflictiva con ninguna parte y, en el caso de ellos, tendrán que pasar juicio sobre esa moción para ver si él puede aspirar a un tercer término”, agregó.

Rosario dijo que “los términos son buenos, pero también uno tiene que escuchar a la matrícula”.

“Si los delegados entienden que hemos hecho un buen trabajo, que quieren que continúe en la presidencia, pues una enmienda como esa es natural y es lo mismo que está pasando en el COI. Eso no quiere decir que voy a regresar para otro término y tampoco quiere decir que Bach va a correr para otro término”, dijo.

La constitución del COI limita a tres términos la presidencia. Pero en reunión este pasado fin de semana, los miembros del organismo propusieron que Bach pueda ir a una reelección para un cuarto término, lo que fue apoyado por otros representantes del organismo. El COI creará enmiendas y las evaluará en una próxima reunión.

Los límites de términos son una medida anticorrupción creada luego del escándalo de los Juegos Olímpicos Invernales en Salt Lake City 2002, cuando la sede fue otorgada con sobornos a miembros del COI.

El Copur también tenía reglas de límites para los términos de una presidencia. Las reglas limitaban una presidencia a dos términos (8 años) a partir del ciclo olímpico del 2013-2016. El Copur ha ido enmendando esos términos de la constitución desde entonces.

La última enmienda fue en septiembre, cuando el Copur aprobó enmiendas que elimina los términos presidenciales, lo que permite que Rosario pueda ir a una reelección para un cuarto término.

Rosario afirmó que las enmiendas del COI son paralelas a las del Copur, pero dijo que una enmienda aprobada por el COI, a los efectos de eliminar los términos presidenciales, no influenciará su decisión de futuro en la presidencia.

“Eso no significa que voy a aspirar nuevamente. Esa decisión, como he dicho y me he sostenido, se definirá en el periodo de elecciones del Copur luego de los Juegos Olímpicos de París 2024. Por el momento hay mucho trabajo que realizar”, dijo.

Rosario explicó que las enmiendas que se proponen dentro del COI no están en las manos de los presidentes de comités olímpicos nacionales como ella, sino como los llamados ‘miembros COI’, que son 99 y en los que figura el puertorriqueño Richard Carrión.