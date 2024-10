El campeón de peso pluma de UFC, Ilia Topuria, prometió convertirse en el primer hombre en noquear a Max Holloway.

El sábado cumplió su promesa en el UFC 308 celebrado en Abu Dhabi.

Topuria (16-0) aturdió a Holloway con un potente derechazo y momentos después le aplicó un potente gancho de izquierda que derribó al boxeador de 32 años. Topuria se abalanzó sobre Holloway de inmediato para terminar con un ground-and-pound antes de que el árbitro Mark Goddard detuviera la pelea a los 1:34 minutos del tercer asalto.

CUMPLE LO PROMETIDO EN EL TERCER ASALTO CON UN KO! 🇪🇸🇬🇪 @Topuriailia 🔱 #UFC308 pic.twitter.com/p1ZLbDNMJL — UFC Español (@UFCEspanol) October 26, 2024

“No sé qué decir sobre vencer a una leyenda como Max Holloway”, dijo Topuria. “Ha sido un gran ejemplo para la generación... Espero ser un pequeño ejemplo para la nueva generación, como él lo ha sido para mí”.

Topuria comentó que supo inmediatamente con su poderoso golpe inicial que la victoria estaba a su alcance.

“Lo agarré con la mano derecha y lo sentí”, aseguró Topuria. “Lo vi en su rostro. No es algo que se vea a menudo en Max Holloway”.

Topuria abrió el combate con el tradicional gesto de Holloway de señalar el centro del ring, indicando que quería lanzarse de inmediato. Holloway, en cambio, señaló hacia donde se encontraba parado.

Los dos pelearon en el primer round, Topuria comenzó a hacer daño con patadas a la pierna adelantada de Holloway. Las habilidades boxísticas de ambos peleadores se mostraron en el segundo round, con Holloway conectando varios golpes fuertes. Pero fueron las patadas de Topuria las que aparentemente continuaron debilitando a Holloway.

Luego vinieron sus dos fuertes golpes en el tercero.

“Simplemente conectó un tiro y supongo que dolió mucho más de lo que pensé”, expresó Holloway, quien cayó a 26-8. “Me sentí muy bien hasta que lo hizo. No hay excusas. Me sentí muy bien, tuve un gran campamento, no me lesioné. Salí, hice lo mío. Él fue un mejor hombre esta noche”.

Fue la primera defensa del título de Topuria desde que capturó el cinturón con un nocaut técnico en el segundo asalto sobre Alexander Volkanovski en UFC 298 el 17 de febrero.

Las victorias consecutivas de Topuria sobre Holloway y Volkanovski lo convierten en un candidato a Peleador del Año.

Volkanovski estuvo presente el sábado y Topuria dijo que lo honraría con una revancha.

“Te lo mereces, eres el hombre”, le dijo Topuria a Volkanovski, quien entró al octágono después de la pelea.

En el combate coestelar, el No. 13 Khamzat Chimaev (14-0) sorprendió al No. 3 Robert Whitaker (27-8) con una sumisión en el primer asalto a solo 3:34 de iniciada la pelea, después de derribarlo y aplicarle un terrible golpe en la cara.

“¡Voy por el cinturón!”, exclamó Chimaev después de su contundente victoria.

“Te amo hermano, eres una leyenda”, le dijo el ruso a Whitaker durante su entrevista posterior a la pelea.

Además de la cartelera principal, el peso semipesado número uno Magomed Ankalaev derrotó al número 5 Aleksandar Rakic por decisión unánime después de tres rondas.

En un combate de peso pluma de tres asaltos lleno de acción, Lerone Murphy venció a Dan Ige por decisión unánime.

Shara Magomedov (15-0-0) venció a Armen Petrosyan (9-4-0) por nocaut técnico en la marca de 4:52 del segundo asalto de su pelea de peso mediano.