Las ramificaciones por las cancelaciones de las ligas deportivas en Puerto Rico a raíz de la pandemia del virus COVID-19 todavía se desconocen, pero lo cierto es que el freno que se impuso afectan directamente a los atletas, las franquicias y, a su vez, al ciudadano común.

La ausencia de una vacuna para contrarrestar el coronavirus mantiene en vela los eventos deportivos que forman parte de las rutinas de los espectadores.

Durante un foro virtual celebrado el jueves, organizado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, específicamente por la Comisión de Deportes, unos panelistas abordaron varias interrogantes sobre los efectos a corto y largo plazo que tendrá nuevamente abrir los espacios para encuentros multitudinarios.

“Los deportes son importantes para la sociedad y no creo que deben tenerlos relegados como si no existiesen o incluidos dentro del entretenimiento. El deporte es necesario para el ser humano. De ahí a que las ligas profesionales sean esenciales para la sociedad, es otra pregunta. Ahora mismo, no debemos pensar en regresar”, opinó el licenciado José Marxuach Fagot, profesor de derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

El oncólogo Fernando Cabanillas Escalona, director médico del Auxilio Centro de Cáncer en el Hospital Auxilio Mutuo, insistió en la necesidad de realizar las pruebas adecuadas para señalar las personas infectadas por el COVID-19 y abogó por mantener en suspenso las ligas deportivas hasta que no esté disponible una vacuna.

“Espero que, con una vacuna, el problema se debe resolver. Quizás para el 2021 podamos regresar a la normalidad”, dijo Cabanillas.

Mientras las ligas permanezcan detenidas indefinidamente, los sueldos de los atletas bajo contrato permanecen en suspenso y la situación podría agravarse durante futuras disputas en nuevos acuerdos.

“Las cancelaciones de las ligas, los juegos y hasta las olimpiadas que han sido pospuestas, tendrán efectos tanto para el equipo como el atleta. En términos del atleta, se afecta el rendimiento y los equipos lo contratan basado en el rendimiento. Si baja, eso podría tener efectos económicos”, mencionó la licenciada Frances Lange Torres.