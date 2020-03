Las posibilidades de que Mónica Puig Marchán tenga la oportunidad para defender la histórica medalla de oro que obtuvo en Río de Janeiro 2016, están intactas a pesar de las cancelaciones de un puñado de torneos de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) y, a su vez, de la Asociación de Tenis Profesional (ATP).

La Federación Internacional de Tenis informó que el Comité Olímpico Internacional (COI) mantendrá intactos los requisitos para que los jugadores sean elegibles para representar a sus respectivos países en el Juegos Olímpicos Tokio 2020. El primordial será las clasificaciones mundiales al 8 de junio.

“A pesar de que más de un mes del calendario del circuito en marzo y abril han sido cancelados, la Internacional ha informado que la elegibilidad se mantiene por los rankings”, sostuvo Marijn Bal, agente de Puig, mediante una comunicación escrita.

Debido a que no ha participado en un torneo oficial de la WTA desde que fue operada del codo derecho y, además, por las posposiciones de eventos como medida preventiva para controlar la propagación del COVID-19, la tenista puertorriqueña ha sufrido caídas en las clasificaciones. Actualmente, descendió tres lugares al puesto 90.

“El requisito mínimo de participar en Fed Cup Copa Davis se mantiene intacto al igual que el proceso para que los jugadores que no cumplan con los requisitos puedan apelar. Dado que las finales de la Fed Cup fueron canceladas y significa que muchas jugadoras no han cumplido con los requisitos para representar al país. Hasta que esos asuntos se resuelvan además de que los Juegos sucedan o sean pospuestos, no hay mucho más que añadir o preocuparse”, agregó Bal.

Mientras tanto, Puig se mantiene entrenando de la mejor manera posible, sostuvo Bal.