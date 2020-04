Luego de conseguir el sábado cuatro victorias en su regreso a la silla, el jinete Irad Ortiz hijo no logró victorias hoy domingo en el hipódromo Gulfstream Park de Miami, en donde además sufrió una caída.

El jinete fue desmontado por el ejemplar Ournationsparade en la décima carrera. Está bien de salud según informes de Gulfstream que detallaron que el boricua regresó caminando, sin asistencia, al jockeyroom.

La décima carrera fue una de sus seis montas en el programa de ayer, que le sucedió al exitoso regreso de Ortiz a las montas luego de más de un mes. El sábado, Ortiz logró cuatro triunfos, incluyendo uno sobre Dr. Post en el clásico Unbridle.

PUBLICIDAD

Aunque el dos veces premio Eclipse no ganó en la jornada del domingo, los también jinetes boricuas Cristian Torres y Edgardo Zayas, hijo, sí se anotaron victorias. Torres ganó la primera sobre Go Gone Gone, mientras que Zayas triunfó sobre R Kiss Em Goodbey en la cuarta.

Reaparece John Velázquez

El veterano y destacado jinete boricua, John Velázquez reaparecerá sobre la silla en el hipódromo Oaklawn de Arkansas.

Allí se correrá el fin de semana próximo el Arkansas Derby, que es de Grado 1, y Velázquez tendrá la monta de Gouveneur Morris, un ejemplar que en marzo llegó cuarto en el Florida Derby en Gulfstream Park.

Velázquez no ha estado activo en la silla desde marzo. El Arkansas Derby es clasificatorio para el Kentucky Derby de septiembre.