El destacado jinete boricua Irad Ortiz dijo que se ha mantenido en aislamiento y sin síntomas a COVID-19, y agregó que está en calendario para regresar a las acción este jueves en Belmont Park, en donde hay un importantes pruebas este fin de semana.

Ortiz dio positivo a COVID-19 la semana pasada, cuando estaba en calendario para regresar en Belmont el domingo pasado.

“He estado normal, aquí aislado en un cuarto. Gracias a Dios no he tenido síntomas y no me he sentido mal. He estado ejercitándome en el cuarto", dijo el jinete que está residiendo en Nueva York.

Ortiz, quien se convirtió recientemente en padre nuevamente, dijo que ningún miembro de su familia ha dado positivo a coronavirus.

El jinete dijo que éste miércoles cumple los 10 días de cuarentena que le ordenaron. Agregó que desconoce cuándo la New York Racing Association le hará otra prueba de COVID-19 antes de permitirle regresar a la competición.

A la espera, Ortiz ya está inscrito en ocho carreras en Belmont Park el jueves, y otras cinco el viernes en esa pista, que tiene este sábado y domingo una serie de clásicos importantes que sirven de clasificación para el Breeders' Cup de noviembre, como el Jockey Club Gold Cup, el Champagne y el Futurity.

Ortiz dijo que está loco por montar luego de casi un mes de inactividad a raíz de la situación del contagio y de dos suspensiones de cinco días cada una que tuvo que cumplir en Nueva York.

“No es que esté ansioso. Es que a mí me gustar montar y quiero estar de vuelta. Me hace falta", dijo.

Sobre las carreras clásicas de sábado, domingo y lunes en Belmont, Ortiz espera estar inscrito.

“Si Dios quiere espero estar ahí. Hay mucha carrera importante. Cuando ellos digan, voy a estar ahí. Hay que ir al paso", dijo.

Este sábado y domingo hay cinco carreras en Belmont que son clasificatorias para el Breeders' Cup, el evento de dos días que Ortiz dominó en el 2019 con cuatro triunfos, incluyendo la victoria sobre Vino Rosso en la principal prueba, el Breeders' Cup Classic.

Ahí también debe estar su hermano José Luis Ortiz, quien el domingo logró cuatro triunfos en Belmont, incluyendo dos en carreras de grado, y lidera la estadística de ese hipódromo con 17 triunfos. También deben estar John Velázquez, Manuel Franco y Eric Cancel.

Ortiz ha pasado este año largos periodos de inactividad en las pistas. Además del contagio, se tomó voluntariamente un mes de inactividad al principio de la pandemia para cuidar su familia. Ha cumplido tres suspensiones en total y una inactividad de tres días por lesión.

Aún así, el dos veces corrido premio Eclipse sigue de líder en las estadísticas de triunfos y dinero producido por sus montas en Norteamérica.

A tres meses de que concluya el año, suma 234 triunfos y es seguido con 216 por el panameño Luis Sáez, quien está activo en Kentucky. También ha acumulado en ganancias $14,781,454, sobre un millón más que el segundo lugar, el dominicano Joel Rosario, quien está montando en Kentucky.

Esas son estadísticas que definen el premio Eclipse, pero no el norte de Ortiz. Como todo atleta, Ortiz dijo que no piensa en las estadísticas.

“Sinceramente trabajo duro y hago lo mejor posible. Pero hay que regresar a trabajar, a meter mano", dijo.