Jaime Espinal se visualiza ocupando la silla que le corresponde al presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

¿Cuándo? Eso aún no lo tiene claro, pero lo que sí sabe es que no ocurrirá inmediatamente ahora que se retiró como atleta activo, sino que especula que podría tardar varios años debido que primero debe conocer a fondo el funcionamiento del sistema.

“Es algo a largo plazo, quizás 10 años”, compartió el medallista de plata de los Juegos Olímpicos 2012 en lucha.

“Para mí es importante completar los estudios y prepararme para hacerlo bien. Puede que esté en el organismo ayudando, aprendiendo. Mi momento de comenzar es desde hoy. Mañana anuncio que estoy trabajando en el Copur, pero es para aprender, educarme y escalando posiciones hasta que eso llegue”, continuó.

Espinal anunció el jueves que cerraba el libro de su carrera como atleta con una extensa hoja de servicio que contiene medallas olímpicas, centroamericanas y panamericanas, entre otras. Aunque afirmó que se encuentra en armonía con la decisión, reconoció que las relaciones con algunos de los líderes que estuvieron dentro de la Federación de Lucha no son las mejores. Sin embargo, no le cierra la puerta a la posibilidad de reintegrarse para laborar en el desarrollo de otros atletas.

“Estaré alejado del deporte por un año, tal vez seis meses. Primero quiero disfrutar la vida, pasear, hacer cosas con mi familia y después volveré. Mi deporte cambió de presidente, es otra generación la que viene. Estoy ansioso de bregar con la lucha nuevamente, pero no ahora”, sostuvo.

Espinal también expresó interés en servir a través de la silla del secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD). De hecho, podría seguir los pasos de David Bernier, quien estuvo a la cabeza de ambas entidades.

La presidenta del Comité Olímpico le entrega a Jaime Espinal un obra de la bandera de Puerto Rico. ( David Villafane/Staff )

“Quiero crear un ejemplo nuevo. Los atletas que han sido presidentes del Copur no han tenido unos resultados grandes. Quiero demostrar que una vez uno llegue a un nivel alto, hay que devolverle al deporte. Quizás por haber sido medallista olímpico pude montar mi propia empresa y hacer dinero, pero no, vamos a devolverle al deporte. No necesariamente tienen que ser empresarios, los jefes de los organismos, también pueden ser los deportistas”, concluyó.

En octubre de 2020, Sara Rosario fue ratificada para un tercer y, presuntamente, último término como presidenta del Copur. Las elecciones para escoger a los miembros del Comité Ejecutivo se realiza cada cuatro años.