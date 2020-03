View this post on Instagram

Wow.... Gracias Dios... que alegria, mi esposa @jane.vaes acaba de ganar e su clasificación Olympica y se convierte en la primera mujer de Mexico en clasificar a unas olimpiadas. Todos los dolores, la distancia, las peleas con todos.... al final , valió la pena. Luego de tener a @jane.vaes perdió todo los apoyos y auspicios, pero decidió continuar y aquí su historia de superación, para motivar a todas las madres, padres y entrenadores a confiar. Luego de un hijo, en vez de empeorar, las mujeres tienen una razón más por la cual batallar. Te amo Jane... este es tu momento💪🏾