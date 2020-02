Jaime Espinal no está listo para abandonar las lonas de lucha.

A pesar las oportunidades de Espinal nuevamente representar a Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos prácticamente desvanecieron el sábado cuando cayó 2-1 ante Evan Ramos en la eliminatoria nacional en los 97 kilogramos, enseguida puso a descansar cualquier rumor de que retira de las competencias.

“Esto no se ha acabado. Ahora tengo más deseo que antes porque ahora tengo peleas aquí. Me iba a Estados Unidos para foguear y ahora tengo con quien”, aseguró Espinal. “Aunque Puerto Rico no me apoye, sigo entrenando en Estados Unidos y me puede seguir llevando a otras competencias. No necesariamente para tratar de clasificar a las olimpiadas, pero la vida no se acaba. No me he retirado”, continuó.

Espinal saltó a la fama local cuando logró una histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Luego, clasificó a Río de Janeiro 2016 donde fue el abanderado de la delegación puertorriqueña. Este año pretendía asistir a sus terceras justas de verano que serán en Tokio, Japón.

La única manera que Espinal podría hacer el viaje sería en sustitución de uno de los luchadores en casa de una lesión.

“Tengo que estar en forma y aunque no me voy a sentir bien, tengo que estar listo por si eso pasa”, sostuvo.

El pasado diciembre, Espinal perdió ante Ethan Ramos en el clasificatorio nacional en los 86 kilogramos. Poco después presentó una solicitud ante la Federación de Luchas de Puerto Rico para que se permitiera disputar una eliminatoria con Evan Ramos.

“En Puerto Rico llevaba como en 2008 que no luchaba en una nacional. Uno llegaba, hacia el peso y nadie se paraba para luchar. Era el número uno y ya. Este año apareció un muchacho (Ethan Ramos), luchó super bien y me gana. Le doy todos los méritos, pero me dieron más deseos de luchar. No entiendo por qué mi federación quiere tanto que me retire. Los resultados siguen. No comprendo por qué no dejen que sean los atletas lo que decidan cuando retirarse. Creo que soy una persona bastante inteligente y consciente de que no estaré dando vueltas por el mundo para que me estén tirando y perdiendo combates que no se supone. Por vergüenza personal, no iré a competencias para que me tiren. Si eso llega a pasar, me salgo”, aclaró.

Asimismo, se puso a la disposición de ayudar a cualquiera de los luchadores que estarán pasado por el proceso clasificatorio.

“No me voy de vacaciones. El muchacho sabe que le puedo ayudar porque tengo la madurez y están claros conmigo. Evan está un poco joven y pienso que todavía no es su momento, pero es un buen muchacho que escucha. Hemos entrenado juntos y no tenemos una rivalidad. Sabe que le puedo ayudar”, concluyó Espinal.