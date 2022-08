Jaime Espinal ha decidido cerrar el libro de su trayectoria como atleta.

El dos veces olímpico anunció formalmente este jueves que se acogerá al retiro como competidor luego de una fructífera carrera en la disciplina de lucha con un puñado de medallas a nivel internacional. Avisó, sin embargo, que se vislumbra en un futuro cercano reactivado en el ambiente deportivo porque su meta de vida es algún día ocupar un puesto como presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico o como Secretario del Departamento de Recreación y Deportes.

Enmarcado en el décimo aniversario de haber asegurado una presea de plata durante los Juegos Olímpicos Londres 2012, Espinal afirmó que inició la transición para darle rienda a otras etapas en su vida profesional que incluye la actuación en obras teatrales y películas.

“Hay sentimientos encontrados, pero siento alegría”, dijo Espinal durante una conferencia de prensa en la Casa Olímpica en San Juan. “Es un momento bien especial y lindo. Tengo un trabajo y una oficina. Seré una persona común y corriente”.

Espinal ganó una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010 celebrados en Mayagüez. En el 2011, terminó quinto en los Juegos Panamericanos en Guadalajara, México. Ese mismo año, ganó plata en el Torneo Cualificatorio Panamericano de Lucha en Florida.

El año siguiente, terminó tercero en el Torneo Internacional en Rumanía, y oro en el Campeonato de Lucha en Italia. En el Torneo Panamericano de Lucha en Kissimmee, Florida, clasificó para los Juegos Olímpicos en Londres.

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Espinal comenzó derrotando a Dato Marsagishvili. En las semifinales, superó a Soslan Gattsiev para avanzar a la ronda final contra Sharif Sharifov. En la lucha, Sharifov derrotó a Espinal 3-1 para ganar el oro. Espinal logró la segunda medalla de plata para Puerto Rico en 17 olimpiadas y la segunda para el país en Londres. Javier Culson se colgó bronce en los 400 metros con vallasen las mismas justas.

Espinal fue abanderado de la delegación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.

“El deporte no enseña a uno ha retirarse. Por suerte tuve la oportunidad de planificar con tiempo porque no me lastimé y llegó el retiro de momento. Siento que he hecho las cosas bien. Tomaré un año de sabática porque estoy un poco lacerado con la gente de la lucha olímpica. Pedro Rojas me hizo como atleta, pero no tenemos la mejor relación del mundo y le hecho la culpa a la política”, dijo.

Espinal explicó que tiene varios planes en remojo, entre ellos, iniciar unos proyectos como manejador de artistas y promotor de eventos. Sin embargo, relevó que tiene otras metas más altas.

“Mi plan principal de vida es ser el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico o secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD)”, aseguró.