El medallista olímpico Jaime Espinal vivió en carne propia la corrupción dentro de la arena de competencia y la superó. También superó el miedo a manifestarse contra un gobierno en el Verano del 2019.

El atleta que cuenta en el libro “De Sparta a Londres: Historias de Éxito y Superación” cómo lo trataron de sobornar antes de luchar por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos Londres 2012 recordó que su participación como líder deportivo en el Verano del 2019 tuvo que superar sus preocupaciones a las repercusiones.

“Fue un movimiento riesgoso que tomé de manifestar mi postura”, recordó. “Al final me dio un sentimiento de orgullo de que hice lo correcto”.

“La gente que, quizás, estaba por encima de mí, en cuanto a trabajo, lo vieron como que no era tan necesario (unirse al movimiento). Las repercusiones fueron mínimas. Es que fue bien complicado porque aún gente que debía apoyar a Ricky, hasta ellos mismo decían “pero es que te pasaste”. Eso fue una galleta porque nosotros estábamos acostumbrados a que nos atropellaran, a que nos robaran, y nosotros los deportistas veníamos sufriendo eso desde hace tiempo y no podíamos gritar porque nuestros jefes no estaban de acuerdo con nuestras posturas”, dijo el atleta.

Previo al Verano del 2019, Espinal había denunciado a la Federación de Luchas de Puerto Rico en las elecciones del pasado ciclo olímpico. Era parte del movimiento olímpico que prohibe a sus atletas por manifestaciones políticas dentro de la arena de juego. Y estaba becado por el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico.

Pese a las entidades a las que debía rendir cuentas, Espinal se manifestó en sus redes sociales sobre el movimiento de pueblo del Verano del 2019. Hizo eco del estribillo ‘Ricky Renuncia’. Citó al pueblo a la multitudinaria manifestación en el Viejo San Juan lideradas por artistas y deportistas. Y creo consciencia sobre construir un mejor Puerto Rico luego del Verano del 2019.

Cuando vio la respuesta del pueblo, la unión por un bien común, cuando compartió en tarima con líderes como Bad Bunny y vio a Tito Trinidad nuevamente mover las masas de la manifestación haciendo sombras, Espinal se alegró por haber puesto su parte al éxito del movimiento.

“Cuando fui a lo que ‘Ricky Renuncia’ y vi la cantidad de gente caminando, primero sentí alivio de que hice lo correcto porque -repito- aquelllo me tenía tenso porque podía tener repercusiones en mí trabajo y luego dije ‘olvídate, aunque me quede sin trabajo, tengo la razón de estar aquí porque todo el mundo está enfogonado”, dijo.

El atleta tenía previsto participar ese verano en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Asistió, pero no participó porque tuvo problemas físicos, se limitó a decir entonces. En Lima 2019, que comenzó en medio del Verano del 2019, el Comité Olímpico de Puerto Rico le recordó a sus atletas que sus manifestaciones políticas en la arena de juego no eran permitidas por Pan Am Sports, organizadores de los Juegos. Dijeron testigos, de todos modos, que se escuchó una algarabía en el área de la delegación de Puerto Rico en la Villa Panamericana cuando Ricardo Rosselló Nevárez anunció su renuncia.

Espinal cree que Puerto Rico ha ido hacia adelante desde entonces, sobre todo entre los jóvenes. El Verano del 2019 fue un movimiento de jóvenes que terminó arrastrando al pueblo hacia un frente común.

El padre de familia cree que Puerto Rico ganó consciencia, al menos.

“Pienso que sí, definitivamente. Pero no lo suficiente”, dijo.

“No estamos como antes. La mentalidad de puertorriqueño ha cambiado. A los jóvenes antes no les interesaba la política. Pero cuando pasan todos estos revoluces los jóvenes dicen ‘‘pero esto me falta a mi también... Este problema los empezó a tocar a ellos porque sus padres no estaban felices, sus compañeros más adultos no estaban felices. Se convirtió en algo tan grande que ahora los jóvenes se interesan un poco más en el futuro de Puerto Rico. Ya con eso, el paso que dimos fue grandísimo”, dijo.