Londres. Jannik Sinner está empezando a convertir en costumbre responder a la adversidad en París con títulos de Wimbledon.

El número uno del mundo venció el domingo por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4 a Alexander Zverev para conquistar su segundo título consecutivo en el All England Club, después de que su rival alemán pareciera molesto por un problema en la rodilla tras resbalarse sobre el césped en un punto clave del tercer set.

El quinto título de Grand Slam de Sinner llegó en su primer torneo desde que se desplomó en la segunda ronda de Roland Garros, cuando se vino abajo en una ola de calor en París.

PUBLICIDAD

Cuando Sinner conectó un ganador de derecha paralela en su primer punto de partido, el italiano se dejó caer sobre el césped boca arriba en celebración.

“No hay mejor lugar para jugar al tenis”, dijo Sinner durante la ceremonia de entrega del trofeo.

Hace un año, Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en la final del All England Club después de desperdiciar tres puntos de partido ante su rival en la final de Roland Garros.

Fue la décima victoria consecutiva de Sinner sobre Zverev, quien venía de ganar su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia.

La mejor actuación previa de Zverev en Wimbledon había sido alcanzar la cuarta ronda en tres ocasiones .

“Tengo 29 años y esta es la primera vez que realmente creo que puedo ganar este trofeo”, dijo Zverev.

El príncipe William se unió a su esposa Kate y a dos de sus hijos para la final en un Palco Real repleto de estrellas que también incluyó a los actores Dustin Hoffman, Nicole Kidman y Ben Stiller.

Linda Noskova venció a Karolina Muchova en una final femenina íntegramente checa el sábado para conseguir su primer título de Grand Slam.

Zverev resbala

Los dos primeros cabezas de serie parecían perfectamente igualados hasta que Zverev consiguió su único punto de quiebre del partido con 3-3 en el tercer set —a las 2 horas y 42 minutos de partido. Sinner ejecutó una dejada y Zverev resbaló y pareció hiperextender su rodilla derecha mientras intentaba cambiar de dirección detrás de la línea de fondo.

PUBLICIDAD

Zverev se agarró la rodilla con aparente molestia y Sinner rodeó la red y ayudó a su rival a levantarse del césped. Zverev reanudó rápidamente el juego, pero pareció ligeramente limitado y lanzó su raqueta a través de la línea de fondo con frustración cuando falló una derecha y le entregó a Sinner el primer quiebre del partido y una ventaja de 5-3 en el tercero. Sinner luego cerró el set con su servicio.

Zverev también había perdido 14 sets consecutivos ante Sinner y cuando se adjudicó el set inicial de la final con un ganador de derecha paralela para concluir un ajustado desempate, soltó un fuerte rugido hacia su palco mientras se inclinaba en celebración.

Zverev sacó continuamente a hasta 139 mph ( 224 kph) , mientras Sinner produjo una serie de aces bien colocados a una velocidad ligeramente menor.

Pero Sinner empezó a leer mejor el saque de Zverev en el desempate del segundo set y Zverev comenzó a fallar derechas.

“Volvió a demostrar por qué es el mejor jugador del mundo”, dijo Zverev.

Sinner produjo 58 golpes ganadores frente a los 49 de Zverev y tuvo solo 25 errores no forzados frente a los 45 de Zverev.

Zverev lideró 17-15 en aces.

Colapso en París

En medio de un calor y una humedad sofocantes en París a finales de mayo, la racha de 30 victorias de Sinner llegó a su fin después de quedarse a un juego de una victoria en sets corridos sobre Juan Manuel Cerúndolo, quien estaba clasificado en el puesto número 56 .

PUBLICIDAD

Las condiciones fueron más frescas en el suroeste de Londres para la final, con cielos despejados y una temperatura de 82 grados Fahrenheit ( 28 Celsius) , pero también hubo brisa — lo que provocó una serie de golpes descentrados de ambos jugadores.

Sinner se sometió a exámenes médicos en Milán después de la derrota en París y no volvió a disputar un partido oficial hasta que llegó a Wimbledon, donde dos veces tuvo que remontar tras perder un set en un maratón a cinco sets contra Miomir Kecmanovic en la primera ronda.

Luego Sinner no cedió un set el resto del camino hasta la final, tras haber dominado ante Novak Djokovic en las semifinales.

A pesar de la derrota en la final, Zverev superará a Alcaraz y se ubicará en el puesto número 2 del ranking el lunes.

Alcaraz se perdió tanto el Abierto de Francia como Wimbledon este año debido a una lesión en la muñeca derecha.