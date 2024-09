Al hablar sobre establecer una marca mundial de los 100 metros con vallas durante el próximo ciclo olímpico, Jasmine Camacho Quinn se describió como nunca antes y disparó su respuesta.

“Todo va cayendo en su lugar. Soy alta, poderosa y rápida”, se describió. “Y en las vallas me tengo que controlar. Yo y mi entrenador lo hemos hablado muchas veces. Me imagino que el momento me llegará. He empezado a madurar y creo que puedo romper el récord mundial. Puerto Rico puede estar allá arriba. Es posible”, contestó a su llegada a Puerto Rico para la caravana de retorno de los medallistas olímpicos junto al luchador Sebastián Rivera.

PUBLICIDAD

La marca mundial de los 100 metros con vallas es de 12.12 segundos. Pertenece a la nigeriana Tobi Amusan, logrado en las semifinales del Mundial de Oregon en el 2022. Una carrera luego, en la final del Mundial, Amusan cronometró 12.06 segundos pero no fue anotado como récord porque ocurrió con viento ilegal.

La marca personal de Camacho Quinn es de 12.26 segundos, la que hizo en las semifinales de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el verano del 2021. Esa es, de hecho, la vigente marca olímpica. Camacho Quinn luego hizo 12.23 segundos en el Mundial 2022 con viento ilegal.

El entrenador de Camacho Quinn, John Coghlan, dijo recientemente en entrevista con Primera Hora que su atleta es capaz de hacer la marca mundial. Dijo que ese objetivo puede ser una de las metas de la atleta en el ciclo olímpico que inicia en el 2025, además de coronarse por primera vez campeona mundial en Tokio 2025. También dijo que el oro en posible en Los Ángeles 2028.

Camacho Quinn no ha dicho cuándo comenzará su ciclo olímpico 2025-28. Su última carrera del 2024 será este 26 de septiembre en Nueva York.

Si logra la marca mundial, Camacho Quinn se convertiría en la primera mujer boricua con un récord mundial en pista. Ya es la primera boricua, hombre o mujer, con un registro olímpico.