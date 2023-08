Olympic champ cruises through the first round#WorldAthleticsChamps



12.50🇵🇷Jasmine Camacho-Quinn (Q)

12.68🇳🇱Nadine Visser (Q)

12.71🇨🇭Ditaji Kambundji (Q)

12.90🇦🇺Celeste Mucci (Q) pic.twitter.com/HIEGlQCfjO