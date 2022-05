La campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn ganó la prueba de los 100 metros con vallas durante el Clásico Prefontaine en Eugene, Oregon.

Los ojos estaban centrados en un duelo entre dos de las mejores exponentes de la carrera ya que también estuvo Kendra Harrison. También participó Nia Ali, la vigente campeona mundial.

Camacho-Quinn disfrutó de una buena salida y poco a poco fue tomando el control de la carrera hasta que se despegó cuando restaban tres vallas antes de cruzar la meta. La joven registró tiempo de 12.45 segundos.

“La carrera no fue tan limpia, pero la tomo. Mis pasadas dos carreras no fueron las mejores. Esto me ayuda en aumentar la confianza”, dijo durante después de la prueba durante la transmisión de NBC Sports.

Camacho-Quinn posee el segundo tiempo más rápido del mundo en 12.26 segundos, superado solamente por los 12.20 segundos que hizo Harrison.

Las corredoras no compartían la misma pista desde los Juegos Olímpicos Tokío 2020.