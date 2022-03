Jasmine Camacho Quinn llegó a Puerto Rico para participar en el Clásico Primaveral

Antes de correr en el Clásico Primaveral que se celebrará este viernes en Carolina, la vallista olímpica Jasmine Camacho Quinn se fue de paseo por el Viejo San Juan.

La ganadora de la medalla de oro por Puerto Rico en el evento 100 metros con vallas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, compartió en sus redes sociales una publicación en la que se ve de lo más sonriente dándole de comer a una paloma, justo al frente del Parque de las Palomas. Jasmine acompañó la imagen con movimiento del siguiente mensaje: “Find joy in everything you choose to do (Encuentra alegría en todo lo que elijas hacer)”.

Decenas de atletas participarán en el Clásico Primaveral, evento de dos días y 56 pruebas, tanto en la pista como en el campo.

La entrada para ver las pruebas será libre de costo.

Camacho Quinn está inscrita para correr los 200 metros ante más de 20 corredoras.