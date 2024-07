París, Francia. Jasmine Camacho Quinn mostró hoy su cortado cuerpo en Instagram y envió un reflexivo mensaje sobre los que serán sus terceros Juegos Olímpicos.

La atleta de 100 metros se hizo un selfie en uniforme de competencia de su auspiciador y es revelador la musculatura y un cuerpo depurado en pistas y gimnasio.

La atleta, que ganó oro en los Juegos Tokio 2020 en el verano del 2021, también envió un mensaje reflexivo en su cuenta.

“Aquí ya me acerco a mis terceros Juegos Olímpicos. Recuerdo estar acostada en la cama de mis padres viendo gimnasia y diciéndome “algún día estaré allí”… Este año no ha sido como quería pero lo único que tenía que hacer era dar un paso atrás y estar agradecida. No me doy el crédito que merezco. Siempre me esfuerzo por lograr más, lo cual no es un problema, pero finalmente me doy una palmadita en la espalda. Estoy en mis etapas finales de preparación para los Juegos Olímpicos de París y me siento increíble”, escribió.

Camacho Quinn se tomó la foto en su base de entrenamientos en Dijon, Francia, en donde está junto a parte de la delegación de Puerto Rico.

La atleta comenzará a competir el 7 de agosto en las preliminares de los 100 metros con vallas. Las semifinales y la final de la prueba serán el 9 y 10 de agosto.

La atleta también es la abanderada y lidera la delegación de 51 atletas, incluidos otros siete atletas de pista y campo.