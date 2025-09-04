La campeona olímpica puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn confirmó este miércoles que no competirá en el Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebrará del 13 al 21 de septiembre, debido a una lesión en el pie de la que no logró recuperarse a tiempo.

Carlos Guzmán, director técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), ya había adelantado a Primera Hora que la vallista no formaría parte de la delegación boricua que viajará a Tokio, Japón, para representar a la isla. Sin embargo, esta es la primera vez que Camacho-Quinn se expresa públicamente sobre su baja en el Mundial.

“Esta ha sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Me he preparado intensamente para el Campeonato Mundial, pero la lesión en mi pie ha hecho imposible estar al nivel que yo misma me exijo. Aunque me duele no poder competir, mi prioridad es recuperarme por completo para regresar más fuerte”, dijo la corredora de 29 años en declaraciones escritas.

“Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo de apoyo y a los fanáticos por su respaldo constante. Prometo que esto es solo un tropiezo menor y que lo mejor aún está por venir”, continuó.

Por su parte, Paul Doyle, su representante, explicó que la ausencia de la especialista en los 100 metros con vallas responde a la prioridad de velar por su salud y su carrera a largo plazo. Doyle enfatizó que, en su actual estado, la doble medallista olímpica no le “rendiría justicia a ella misma ni a su país”.

“La salud y la carrera a largo plazo deben estar primero. (Camacho-Quinn) ha demostrado una determinación increíble durante este proceso de recuperación, pero sentimos que lo correcto en este momento era dar un paso atrás. Estamos seguros de que volverá a la pista con la misma calidad mundial que la ha convertido en una de las mejores vallistas de la historia”, indicó Doyle en un comunicado emitido por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Camacho-Quinn sufre una lesión en un tobillo, que la ha alejado de la pista desde el pasado mes de abril. Tampoco participó por dolencia en el Mundial de Doha 2019, pero, eventualmente, fue medallista de bronce en Oregón 2022 y de plata en Budapest 2023.

Con su baja de Tokio 2025, la vallista ahora está plenamente enfocada en completar su rehabilitación para poder correr en futuras competencias internacionales con el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

No obstante, la Fapur llevará una histórica delegación de 12 atletas a Tokio, que está compuesta por: Ayden Owens-Delerme (décalo), Eloy Benítez (100 m), José Figueroa (200 m), Gabby Scott Puig (400 m), Alysbeth Félix (salto largo), Luis Joel Castro (salto largo), Naomi García (marcha), Rachelle de Orbeta (marcha), Jerome Vega (lanzamiento), Claxton (400 metros con vallas), Paola Fernández (salto largo) y Gladymar Torres(100 m).