París, Francia. Las semifinales de los 100 metros con vallas de los Juegos Olímpico París 2024 prometen.

Las semifinales que se correrán este viernes, a las 6:00 a.m. en horario de Puerto Rico, tendrá a la vallista boricua Jasmine Camacho Quinn como principal protagonista internacional, y ni habar del ámbito nacional boricua. Se correrá en tres series con ocho puestos en juegos.

La carrera será de madrugada, como han sido para Puerto Rico muchos eventos en París. Pero la boricua le agradece desde acá al pueblo que esté ahí con ella en la salida.

“Gracias Puerto Rico por apoyarme. Estoy emocionada por la carrera y por hacer otro récord olímpico”, dijo el miércoles, luego de lucir en gran forma en la etapa preliminar de la prueba en el Estadio de París.

Debe ser una etapa semifinal de primera porque avanzaron a ésta las principales contendientes al podio, que son suficientes como para llenar una lista de 10, de acuerdos a sus tiempos en la temporada.

Camacho Quinn correrá en la tercera de tres series de nueve corredoras. También corren en su serie la estadounidense Masai Russell, la ‘influencer’ que tiene registro del mejor tiempo del año con una corrida de 12.25 segundos, la jamaiquina Ackera Nugent, quien tiene como su mejor tiempo de este año una corrida de 12.28 segundos, y la francesa Cyrena Samba-Mayela, quien tiene este año un 12.31 como su mejor tiempo de la temporada.

La boricua tiene récord colectivo de 11-2 ante Russell, Samba-Mayela y Nugent. La francesa, entrenada tmabién por el entrenador de Camacho Quinn, es la única de esas tres rivales que ha vencido a la boricua.

Camacho Quinn tiene que llegar en las primeras dos posiciones de su serie para garantizar su puesto en la final de ocho corredoras de este sábado, a la 1:35 p.m. en horario de Puerto Rico. De lo contrario tiene que registrar uno de los mejores dos tiempos entre las velocistas que no clasifiquen por posición de llegada entre las tres series.

Completan su serie la británica la sudafricana Marione Fourie (12.49, su mejor tiempo de la temporada), Cindy Sember (12.50), la holandesa Maayke Tjin-A-Lim (12.66) y la japonesa Mako Fukube (12.69).

En la serie dos, por su parte, están Alysha Johnson (12.31), la holandesa Nadine Visser (12.36), la suiza Ditaji Kambudji (12.40), la jamaiquina Janeek Brown (12.40), la ecuatoriana Vanessa Caicedo (12.49), la irlandesa Sarah Lavin (12.62), la bahameña Charisma Taylor (12.76) y la finlandés Lotta Harala (12.65).

La serie 1, a su vez, tendrá de líder a Amusan (12.12, lo que es el récord mundial) junto con la estadounidense Grace Stark (12.31), la jamaiquina Danielle Williams (12.32), la polaca Pia Skrzyszowska (12.37), la bahameña Devynne Charton (12.44), la canadiense Mariam Abdul-Rashid (12.69), la japonesa Yumi Tanaka (12.85) y la liberiana Ebony Morrison (12.70).

La boricua hizo una gran carrera en la etapa preliminar y fortaleció su candidatura al podio, a revalidar el oro de Tokio 2020 e, inclusive, a renovar la marca olímpica que ella fijó en 12.26 segundos.

“Quién sabe qué puede pasar mañana”, dijo Camacho Quinn al cierre de su carrera del miércoles.

A propósito del tiempo de llegada, el jefe de entrenadores de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Carlos Guzman, vio a Camacho Quinn correr en persona el miércoles y confirmó que la atleta está para correr cerca de su marca personal y nacional aquí.

“Lució muy cómoda y relajada técnicamente, demostrando su capacidad de correr 12.2 cuando quiera”, dijo.

La atleta no solamente llega a las semifinales con una ejecución deportiva sólida, sino que también lo hace en un estado mental óptimo.

Su señora madre, María Camacho, quien está presente en París, ha visto a su hija “orgullosa” en términos de campeona defensora. Su entrenador John Coghlan también la ha encontrado “sintiéndose bien y en buen estado mental”.

Ella, por su parte, dice que está disfrutando el momento como una veterana.

“Hace tres años (Tokio 2020) no fue fácil. Batallé mucho conmigo. Esta vez no me voy a presionar. Voy a salir a disfrutarlo”, dijo.

Camacho Quinn está disfrutando el ‘trabajo’. Recién dijo que contempla pasados estos juegos hacer carrera hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Los de París 2024 son sus terceros Juegos. Es una veterana en ese sentido.

La ‘liga’ está dura en las semifinales, sin embargo. Dos corredoras en este etapa han estado por debajo de 12.30 este año, lideradas por Russell y su 12.25 segundos. Otras cuatro también han registrado tiempos más veloces que la boricua en el 2024, como la jamaiquina Nugent, quien corre este viernes en la misma serie de Camaho Quinn.

Pero también hay otras veteranas como Camacho Quinn que están asomando la cabeza en la final, como la nigeriana Tobi Amusan, quien no ha tenido una gran temporada, pero que ganó cómodo su serie preliminar con tiempo de 12.52 segundos y se está sintiendo bien y con el destino en sus manos.

“Fui a Río 2016 con 18 años. En Tokio no pude subir al podio. Siento que este es mi año”, dijo Amusan en la zona de entrevistas luego de su carrera preliminar del miércoles.