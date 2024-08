Jasmine Camacho Quinn no participó hoy domingo en la carrera de 100 metros con vallas del Kamila Skolimowska Memorial, celebrado en Silesia, Polonia, debido a molestias en sus piernas.

Fue la propia Camacho Quinn fue quien anunció su retirada de este evento de la Liga Diamante. Escribiendo en sus redes sociales dijo que debido a una molestia en su pantorrilla, pie y el tendón de Aquiles optó por retirarse de la que hubiera sido su cuarta carrera de 100 metros con vallas en la Liga Diamante este año. Sus tres previas las ha ganado.

Este es el segundo evento de la temporada del que Camacho Quinn se ha visto obligada a retirarse. La primera ocasión fue en los Paavo Nurmi Games el 18 de junio de 2024 en Finlandia, cuando sufrió una lesión.

En su cuenta de Instagram, la medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024 explicó que no pudo participar debido a los problemas ya referidos, precisando que la temporada aún no ha terminado y no había por qué arriesgarse hoy considerando incluso que ella lidera la tabla de posiciones del evento.

“No podía dar el máximo y no quería arriesgarme. La temporada aún continúa, pero ahora es fundamental cuidar de mi salud. Nos vemos en Zurich”, escribió en su publicación haciendo referencia a la que será su próxima parada de la Liga Diamante en dicha ciudad el 9 de septiembre.

Con eso incluso da a entender que saltará la parada de la Liga Diamante en Roma, Italia, la que está en agenda para el 30 de agosto.

Mientras, la final de la Liga Diamante, a la que avanzan las mejores ocho clasificadas de la tabla de posiciones de la liga, se celebrará en Bruselas, Bélgica, el 14 de septiembre.

Instagram Jasmine Camacho-Quinn ( Instagram/Jasmine Camacho-Quinn )

Hasta ahora, Camacho Quinn lidera el ranking con 24 puntos. La siguen Danielle Williams con 21 puntos, Ackera Nugent con 14, Grace Stark, Devynne Charlton y Ditaji Kambundji con 14 puntos cada una, la campeona olímpica Masai Russell con 13 y Alaysha Johnson con 11.

Camacho Quinn corrió tan reciente como el pasado jueves en la parada de Suiza, donde igualó su mejor tiempo de la temporada en el evento Athletissima con un tiempo de 12.35 segundos. En esta competición, se enfrentó a cuatro de las siete corredoras que corrieron con ella en la final de los 100 metros con vallas en los Juegos Olímpicos, incluyendo a la subcampeona olímpica Cyréna Samba-Mayela.