Carolina. Jasmine Camacho-Quinn se quedó a centésimas de segundos para establecer una marca nacional en los 200 metros lisos. La medallista de oro olímpica completó la prueba en 22.27 segundos, por debajo de los 22.23 que estableció Carol Rodríguez en el 2006.

La participación de Camacho-Quinn ocurrió durante el Clásico Primavera en la pista Basilio Rodríguez en Carolina.

“Estaba emocionada y deseosa de poner un espectáculo”, dijo la atleta después de la carrera. “Un poco nerviosa, pero siempre me pongo así antes de una carrera. Creo que es la presión, no quería perder y eso me ayuda para motivarme”, agregó.

Para la boricua especialista de 100 metros con vallas fue un punto de encuentro con la dominicana Marileydi Paulino, cuyo eventos principales son los 400 metros y fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en dicha prueba.

Paulino cronometró 22.70 segundos y, en tercer lugar, Gaby Scott cruzó la meta en 23.19 segundos.

“Estoy bien con mi tiempo. Abrí la temporada. Si tuviese que corer otros 200 metros, creo que pude haber sido más rápida”, sostuvo.

De hecho, Camacho-Quinn afirmó que superar el record nacional está a su alcance.

“Un tiempo de 22.27 es rápido considerando que soy conocida por los 100 metros con vayas. Siento que puedo ser más rápida; si tengo la oportunidad definitivamente quiero hacer 21 segundos”, afirmó.

Camacho-Quinn está inscrita para la prueba del relevo 4x400 metros el sábado.

“Haré lo mejor que pueda con las integrantes del equipo nacional”, concluyó.