Javier Figueroa lleva solo tres años dedicado a tiempo completo como atleta de triatlón y ya tiene en su trayectoria haber ganado la exigente prueba IronMan 70.3 Puerto Rico. Desde entonces, su vida deportiva tomó un giro.

El corazoleño superó el año pasado a 785 participantes y cruzó la meta en la codiciada primera posición. Figueroa carga con el honor de ser el primer puertorriqueño en hacerlo y, el domingo 17 de marzo, intentará replicar su gesta.

“Ganar cambió mi vida de una manera drásticas, pero positiva a la misma vez. Este ha sido mi sueño. Desde pequeño ha querido representar a Puerto Rico, anteriormente en otros deportes, pero ahora en tríalos. Me ofrece la oportunidad de cambiar vidas e inspirar a los demás”, compartió Figueroa.

“Haber ganado el año pasado me ha dado la oportunidad de conocer el mundo, demostrar que nada es imposible siempre y cuando se haga con amor, pasión y ser dedicado”, agregó.

Después de su coronación en el 2023, Figueroa ganó otras dos pruebas.

“Ganar en Puerto Rico fue inesperado, pero dos adicionales el mismo año cambió mi vida por completo. Lo he tomado todo de una manera positiva para aspirar a más”, dijo.

Javier Figueroa ganó la edición 2023 del Ironman 70.3 Puerto Rico ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

Durante la edición 2024 de IronMan 70.3 Puerto Rico, se disputarán 30 espacios para el mundial del IronMan 70.3 2024 que será en Taupo, Nueva Zelanda.

“La presión siempre estará presente. Depende de cómo uno la toma y maneja. Sí tengo un poco de presión porque obviamente tengo más ojos detrás de mí, hay más expectativas, pero me lo tomo todo de una manera muy positiva y tranquila”, afirmó.

Los 1,000 participantes inscritos saldrán a las 6:55 a.m. desde la Laguna del Condado para nadar una distancia de 1.2 millas. Luego continuarán hacia el área de transición en el Parque del Tercer Milenio, donde comienza la ruta de 56 millas de ciclismo a lo largo de la costa norte de San Juan en dirección oeste hasta Dorado. Regresarán por el mismo trayecto hacia el Parque del Tercer Milenio para la etapa pedestre.

Esta la etapa, los participantes pasarán por el Viejo San Juan en un recorrido de 13.1 millas, culminado nuevamente en el Parque del Tercer Milenio, al lado oeste de la Batería del Escambrón.

Figueroa completó la prueba con un registro oficial de 4:09.46. y, este año, su objetivo es mejorar ese tiempo.

“Estoy muy confiado en mi preparación como atleta, en mi mentalidad que es fuerte, y en mi entrenador que no permitirá que me quite. Mi preparación siempre ha sido distinta, no la puedo comparar con la que hice el año pasado. Puedo admitir que ha dura, más fuerte y exigente, pero me siento bien”, concluyó.