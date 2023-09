Cuando el arquero Jean Pizarro desfiló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010 y presenció cómo el público boricua ovacionaba a José Juan Barea mientras ondeaba la bandera de Puerto Rico en el Estadio Centroamericano, soñó con algún día tener ese honor.

En la tarde del miércoles, ese sueño se le cumplió cuando fue escogido como abanderado de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 mediante una votación en una reunión de pleno del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) en Casa Olímpica, en San Juan.

“Desde la primera vez que estuve junto a un abanderado que fue en Mayagüez 2010, cuando vi a JJ Barea al lado mío apenas tenía 18 años y al yo ver a esa leyenda desfilando al lado mío pensé: ‘Wow, eso sería un sueño ver a toda la delegación apoyándote y toda la gente gritándote en las gradas’“, relató Pizarro a Primera Hora.

“Para mí, esto es un superhonor porque esto para nosotros, en el tiro con arco, significa mucho. Estoy supercontento de pasar por esa experiencia junto a María (Pérez) que yo soy un fanático de ella y toda su carrera deportiva”, agregó.

Desde temprana edad, Pizarro ha vestido los colores de la Isla del Encanto, ganando la medalla de plata en Mayagüez 2010 y, recientemente, la de oro en San Salvador 2023. Mientras que en Barranquilla 2018 se quedó a las puertas de subirse al podio.

El también presidente de la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico superó en votaciones al joven nadador Yeziel Morales, quien tuvo una brillante actuación en San Salvador 2023, donde ganó tres medallas de plata.

“Si me preguntas, yo seré uno más porque, para mí, todos somos abanderados. Todos cargamos la bandera”, comentó.

Pizarro cargará la monoestrellada en el desfile de la ceremonia de inauguración de Santiago 2023 junto a la judoca María Pérez, quien es una múltiple medallista panamericana y centroamericana. Y para el presidente federativo, el hecho de que Pérez y él, dos atletas de deportes no tradicionales, hayan sido escogidos como abanderados, es un reflejo del trabajo que ambas federaciones han realizado en los últimos años.

Sin embargo, admitió que es imposible no sentirse nervioso al saber que tendrá la responsabilidad de ser el abanderado de la Delegación de Puerto Rico en Santiago, Chile.

“Yo siempre estoy nervioso para todo, hasta para competir, pero eso es lo que me mantiene vivo también. Si no siento nada me preocupo, pero, sin lugar a duda, siento nervios porque nunca he sido abanderado. Es una experiencia que me parece bien bonita, pero debe ser aterradora”, dijo entre risas.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 subirán a escena del 20 de octubre al 5 de noviembre.