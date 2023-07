San Salvador. El arquero boricua Jean Pizarro ganó este viernes la medalla de oro en el evento individual compuesto de los Juegos San Salvador 2023.

Es el vigesimoprimer oro de Puerto Rico en los Juegos, uno más de los que logró en Barranquilla 2018.

“Es el #21, como Clemente, y estoy super feliz que me lleve eso para la historia”, dijo Pizarro.

La final se celebró en la tarde con un poco de viento en juego, contrario a la mañana, y Pizarro sacó una victoria 148-144 ante el colombiano Jagdeep Singh Mejía luego de comenzar el match con tres rondas perfectas y de sostener el pulso en las últimas dos rondas de flechas, cuando ya veía en su mente de cerca el oro.

“Ya a mitad del partido, con la ventaja que llevábamos (60-56) me quería enfocar en el perfecto. No se pudo dar. Pero al final empezó a temblar el pecho porque ya tenía visualizada la medalla de oro y tuve mucha presión”, describió Pizarro.

En la mañana y sin viento, Pizarro avanzó a la final al vencer 146-145 al mexicano Miguel Becerra. Fueron empatados a 117-117 a la quinta y final ronda de flechas. En esa ronda decisiva, las primeras dos flechas de Pizarro fueron 10, mientras que las de Becerra fueron 9 ambas. El boricua selló el pase con un 9 en su última flecha.

Jean Pizarro definió la semifinal en la quinta y última ronda. ( Carlos Rivera Giusti )

Ahora escuchará La Bonriqueña por primera vez en unos Juegos Centromericanos y del Caribe. La escuchará ante la presencia de su novia, la arquera atleta del equipo de Colombia, Sara López, de su señora madre y delegada de Puerto Rico, María Latorre, y ante sus atletas que participaron aquí porque Pizarro es también el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tiro con Arco.

Fue una premiación especial para el atleta-presidente.

“Desde Mayagüez 2010, en donde cogí tantos cantazos, y en los otros Juegos Centroamericanos (Veracruz 2015 y Barranquilla 2018) no se me había dado. He trabajado mucho para esto. Tuvimos que llegar hasta podios mundialistas para llegar a esto. Estoy super contento”, dijo.

Por otro lado, Ramírez cayó 146-143 en el match por la medalla de bronce ante Sara López, de Colombia.

Ramírez llegó a un empate en la tercera ronda de flechas en la semifinal con Dafne Quintero a 87-87. La cuarta fue la diferencia. La boricua tiró flechas un 8, 9 y 10 y fue la quinta y final ronda en desventaja 117-115. Ese fue el margen que necesitó la colombiana.

Y en el dobles mixto, Pizarro-Ramírez perdió el match por la medalla de bronce ante El Salvador por una flecha de desempate luego de empatar el encuentro a 155-155.